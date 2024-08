Η επιστήμη μίλησε: Οι λευκοί και ροζ ήχοι ενισχύουν την προσοχή σε άτομα με ΔΕΠΥ

Η ιδέα ότι ο ήχος μπορεί να βελτιώσει την προσοχή των ατόμων με ΔΕΠΥ υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό

Θα μπορούσαν τα «χρώματα» των ήχων να είναι το κλειδί για την καλύτερη συγκέντρωση των παιδιών και των νεαρών ενηλίκων με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ); Μια πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, υποδηλώνει ότι η έκθεση σε λευκό και ροζ θόρυβο μπορεί να βελτιώσει την απόδοση σε διάφορες εργασίες για άτομα με ΔΕΠΥ, προσφέροντας μια πιθανή νέα οδό για τη θεραπεία.

Η ιδέα ότι διάφορα εξωτερικά ερεθίσματα, όπως ο ήχος, μπορεί να βοηθήσουν στη βελτίωση της προσοχής των ατόμων με ΔΕΠΥ υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό. Ωστόσο, με την πρόσφατη έκρηξη του ενδιαφέροντος του κοινού για τον λευκό, ροζ και καφέ θόρυβο, η επιστημονική κοινότητα έχει παρακινηθεί να διερευνήσει αυτούς τους ισχυρισμούς πιο αυστηρά.

Ο λευκός, ο ροζ και ο καφέ θόρυβος είναι τύποι/χρώματα ήχου που διαφέρουν ως προς τον τρόπο με τον οποίο κατανέμουν την ενέργεια σε διαφορετικές συχνότητες. Ο λευκός θόρυβος, για παράδειγμα, περιέχει ίση ένταση σε όλες τις συχνότητες, δημιουργώντας έναν συνεπή, σφυριχτό ήχο παρόμοιο με μια τηλεόραση. Ο ροζ θόρυβος, από την άλλη, μειώνεται σε ένταση καθώς αυξάνεται η συχνότητα, με αποτέλεσμα έναν βαθύτερο, πιο ήπιο τόνο που μοιάζει με σταθερή βροχόπτωση ή θρόισμα φύλλων. Ο καφέ θόρυβος (γνωστός και ως κόκκινος θόρυβος) έχει ακόμα πιο απότομη πτώση της έντασης, οδηγώντας σε έναν πολύ βαθύτερο ήχο, όπως το βουητό μιας μακρινής βροντής ή ενός ισχυρού καταρράκτη.

O συγγραφέας της μελέτης, Τζόελ Νίγκ, καθηγητής ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Υγείας & Επιστήμης του Όρεγκον, σημείωσε ότι «είναι κρίσιμο να συνεχίσουμε να διερευνούμε συμπληρωματικές και εναλλακτικές υποστηρίξεις για όσους ζουν με ΔΕΠΥ».

Πώς έγινε η νέα μελέτη

Για να κατανοήσουν καλύτερα τις επιπτώσεις του λευκού και του ροζ θορύβου σε άτομα με ΔΕΠΥ, οι ερευνητές διεξήγαγαν μια μετα-ανάλυση, δηλαδή έναν τύπο μελέτης που συνδυάζει δεδομένα από πολλές προηγούμενες μελέτες για να εξαγάγουν ευρύτερα συμπεράσματα. Η ομάδα συγκέντρωσε σχετικές μελέτες που επικεντρώθηκαν στην επίδραση του θορύβου στην απόδοση εργασιών σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες με ΔΕΠΥ ή σχετιζόμενα συμπτώματα.

Σε όλες τις έρευνες, οι συμμετέχοντες είτε είχαν επίσημη διάγνωση ΔΕΠΥ είτε εμφάνισαν σημαντικά συμπτώματα ΔΕΠΥ βάσει αξιολογήσεων από γονείς, δασκάλους ή αυτοαναφορές, έλαβαν μέρος σε διαδικασίες μέτρησης της προσοχή, της μνήμης και άλλες γνωστικές λειτουργίες και τέλος εκτέθηκαν σε λευκό ή ροζ θόρυβο ενώ εκτελούσαν αυτές τις εργασίες. Η μετα-ανάλυση περιελάμβανε τελικά δεδομένα από 13 μελέτες, που περιλάμβαναν 335 συμμετέχοντες.

Πού κατέληξαν οι ερευνητές

Κατά μέσο όρο, η έκθεση σε λευκό και ροζ θόρυβο είχε μια μικρή αλλά στατιστικά σημαντική θετική επίδραση στην απόδοση της εργασίας για παιδιά και νεαρούς ενήλικες με ΔΕΠΥ. Με απλά λόγια, ο θόρυβος μπορούσε να βελτιώσει την εστίαση και τη γνωστική απόδοση για όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα προσοχής. Φυσικά, το μέγεθος της επίδρασης ήταν μικρότερο από αυτό που παρατηρείται συνήθως με τη φαρμακευτική αγωγή, αλλά εξακολουθεί να είναι αξιοσημείωτο.

Από την άλλη, εξετάζοντας τις επιπτώσεις του θορύβου σε άτομα χωρίς ΔΕΠΥ, οι ερευνητές βρήκαν μια μικρή αρνητική επίδραση στην απόδοση της εργασίας. Αυτό υποδηλώνει ότι ενώ ο θόρυβος μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της εστίασης για άτομα με ΔΕΠΥ, θα μπορούσε να αποσπά την προσοχή ή ακόμα και να είναι αντιπαραγωγικός για όσους δεν έχουν ΔΕΠΥ.

Αν και αυτά τα ευρήματα είναι πολλά υποσχόμενα, υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε μελλοντική έρευνα. «Ενώ απαιτείται πρόσθετη έρευνα για τη μετάφραση των ευρημάτων σε κλινικές πρακτικές, αυτά τα αρχικά αποτελέσματα πρέπει να θεωρηθούν ενθαρρυντικά», είπε ο Νίγκ. «Τα αποτελέσματα θα πρέπει να τονώσουν περαιτέρω εργασία για να διευκρινιστεί ποιος μπορεί να ωφεληθεί και ποιες δοσολογίες και ποσότητες είναι ασφαλείς και κατάλληλες. Εξακολουθούν να χρειάζονται υποστηρικτικές παρεμβάσεις για τη ΔΕΠΥ, η οποία επηρεάζει εκατομμύρια παιδιά και εφήβους σε όλο τον κόσμο», τόνισε.