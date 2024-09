Άμπερ Θέρμαν: Ένα 28χρονο κορίτσι πέθανε εξαιτίας του νόμου περί αμβλώσεων στις ΗΠΑ

Ο θάνατός της είναι ο πρώτος «αποτρέψιμος» θάνατος στις ΗΠΑ που συνδέεται με τις αμβλώσεις

Η Άμπερ Θέρμαν θα έπρεπε να είναι ζωντανή σήμερα. Αλλά, δεν είναι. Πέθανε τον Αύγουστο του 2022 κατά τη διάρκεια επείγουσας χειρουργικής επέμβασης, αφού υπέστη μια σπάνια επιπλοκή μετά τη λήψη χαπιών για διακοπή κύησης. Η Άμπερ Θέρμαν ήταν 28 ετών.

Ο θάνατός της ήρθε ξανά στο προσκήνιο μετά από σχετικό ρεπορτάζ του ProPublica, ο οποίος και κρίθηκε «αποτρέψιμος». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο θάνατός της είναι ο πρώτος «αποτρέψιμος» θάνατος στις ΗΠΑ που συνδέεται με τις αμβλώσεις. Η ίδια, κατοικούσε στην Τζόρτζια, στην πολιτεία όπου η διενέργεια έκτρωσης μετά την έκτη εβδομάδα της εγκυμοσύνης αποτελεί κακούργημα. Εκείνη την εποχή, είχε μόλις υιοθετηθεί ο νόμος στη συγκεκριμένη πολιτεία που καθιστούσε την απόξεση μήτρας αδίκημα. Και ενώ ο νόμος επιτρέπει εξαιρέσεις για τη διάσωση της ζωής μιας εγκύου, οι γιατροί υποστηρίζουν ότι η διατύπωσή του είναι πολύ ασαφής για να είναι εφαρμόσιμη στην πράξη.

Η Θέρμαν πέθανε αφού εμφάνισε μια σπάνια επιπλοκή από τα χάπια έκτρωσης. Λίγες ημέρες μετά τη λήψη τους, μεταφέρθηκε στα επείγοντα με έντονη αιμορραγία, καθώς δεν είχε ακόμη αποβάλει όλο τον εμβρυϊκό ιστό από το σώμα της. Οι γιατροί αμφιταλαντεύτηκαν σχετικά με τη θεραπεία της, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ProPublica, περιμένοντας 20 ώρες για να πραγματοποιήσουν μια διαδικασία ρουτίνας. Το κορίτσι, και μητέρα ενός εξάχρονου αγοριού, πέθανε στην επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Από το 2022, περισσότερες από 20 πολιτείες έχουν θεσπίσει απαγορεύσεις και περιορισμούς στις αμβλώσεις.

Amber Thurman first named "preventable" abortion death since bans https://t.co/WVLxFv8JjQ

Μετά τον θάνατο της, μια κρατική επιτροπή ιατρικής εξέτασης έκρινε ότι υπήρχε «μεγάλη πιθανότητα» να είχε επιβιώσει αν είχε υποβληθεί νωρίτερα στην απαραίτητη επέμβαση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ίδια είχε προγραμματίσει την επεμβατική διαδικασία της απόξεσης μήτρας στη Βόρεια Καρολίνα για τις 13 Αυγούστου και ταξίδεψε εκεί με την καλύτερή της φίλη. Ωστόσο, συνάντησαν μεγάλη κίνηση κατά τη διαδρομή, και η κλινική δεν μπορούσε να κρατήσει τη θέση της.

Ως αποτέλεσμα, το κορίτσι έλαβε ένα σχήμα φαρμακευτικής άμβλωσης εγκεκριμένο από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων, το οποίο περιλάμβανε δύο χάπια. Η εφημερίδα ProPublica ανέφερε ότι στην κλινική στη Βόρεια Καρολίνα, η Θέρμαν έλαβε οδηγίες για το πώς να παίρνει με ασφάλεια τα χάπια και την ενημέρωσαν α πάει στα επείγοντα αν εμφανίζονταν επιπλοκές.

Λαμβάνοντας τα δύο χάπια, στην αρχή παρουσίασε μόνο κράμπες, αλλά η κατάστασή της επιδεινώθηκε για αρκετές ημέρες, με κύριο σύμπτωμα την έντονη αιμορραγία. Αν ζούσε κοντά στην κλινική της Βόρειας Καρολίνας, θα της είχαν κάνει αμέσως την απαραίτητη επέμβαση. Αντ΄αυτού, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στα προάστια της Ατλάντα με σοβαρή λοίμωξη, ενώ η επέμβαση καθυστέρησε για περίπου 20 ώρες, καθώς η αρτηριακή της πίεση έπεσε και τα όργανά της άρχισαν να καταρρέουν. Η έκθεση αναφέρει ότι διαγνώστηκε με «οξεία σοβαρή σήψη» το επόμενο πρωί. Ωστόσο, ακόμη και τότε, δεν προχώρησαν οι γιατροί στην απαραίτητη διαδικασία.

Περίπου 20 ώρες αφότου έφτασε στο νοσοκομείο, ο γιατρός πραγματοποίησε απόξεση μήτρας και ανακάλυψε ότι ήταν απαραίτητη και η υστερεκτομή. Η Θέρμαν πέθανε κατά τη διαδικασία. Η επιτροπή επανεξέτασης του θανάτου της, διαπίστωσε ότι υπήρχε «μεγάλη πιθανότητα» ο θάνατος της να είχε αποφευχθεί.

Στον απόηχο της έρευνας για τον θάνατό της Άμπερ Θέρμαν, η Καμάλα Χάρις κατηγόρησε τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ και καταδίκασε τις πολιτειακές απαγορεύσεις των αμβλώσεων. «Αυτές είναι οι συνέπειες των ενεργειών του Ντόναλντ Τραμπ», ανέφερε η Χάρις σε δήλωσή της.

Amber Thurman becomes the first ‘preventable’ abortion death since Dobbs. Kamala Harris vows to codify Roe to protect lives nationwide pic.twitter.com/n6AJcdtZJN