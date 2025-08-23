“Μαύρο Φεγγάρι”: Σήμερα το σπάνιο φαινόμενο στον ουρανό

Αν και αόρατη, η αστρονομική αυτή ιδιαιτερότητα ενθουσιάζει τους ειδικούς και τους λάτρεις του ουρανού.

Σήμερα, ο ουρανός θα φιλοξενήσει ένα σπάνιο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον αστρονομικό φαινόμενο: το λεγόμενη Μαύρο Φεγγάρι. Αν και δεν πρόκειται για επίσημο επιστημονικό όρο, ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να περιγράψει περιπτώσεις ασυνήθιστης χρονικής εμφάνισης της νέας σελήνης.

Συγκεκριμένα, το φαινόμενο ανήκει στον "εποχικό" ορισμό της Μαύρης Σελήνης, δηλαδή στο τρίτο νέο φεγγάρι μέσα σε μία εποχή που περιλαμβάνει συνολικά τέσσερα νέα φεγγάρια. Κανονικά, κάθε εποχή έχει τρία νέα φεγγάρια, όμως επειδή ο σεληνιακός κύκλος δεν ταυτίζεται πλήρως με το ημερολόγιο, κατά διαστήματα «παρεμβάλλεται» ένα επιπλέον. Αυτό το «έξτρα» νέο φεγγάρι είναι που ονομάζεται Μαύρο Φεγγάρι. Η τελευταία φορά που παρατηρήθηκε ένα τέτοιο εποχικό φαινόμενο ήταν στις 19 Μαΐου 2023.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Space.com, η νέα σελήνη θα συμβεί στις 2:06 π.μ. EDT (06:06 GMT) της 23ης Αυγούστου, όταν το φεγγάρι θα βρεθεί στον αστερισμό του Λέοντα, μόλις 1 μοίρα βόρεια από τον Ήλιο. Επειδή η φωτιζόμενη πλευρά του φεγγαριού θα είναι στραμμένη μακριά από τη Γη, το φαινόμενο δεν θα είναι ορατό. Αυτό διαφοροποιεί το Μαύρο Φεγγάρι από άλλα εντυπωσιακά φαινόμενα, όπως η υπερπανσέληνος ή η σεληνιακή έκλειψη, που προσφέρουν οπτικά θεάματα.

Παρόλο που δεν μπορεί να παρατηρηθεί άμεσα, το φαινόμενο παραμένει σημαντικό λόγω της σπανιότητάς του. Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα Μαύρα Φεγγάρια αυτού του τύπου εμφανίζονται μόλις μία φορά κάθε περίπου 33 μήνες. Υπάρχει και ένας δεύτερος ορισμός της Μαύρης Σελήνης, που αναφέρεται στη δεύτερη νέα σελήνη μέσα σε έναν ημερολογιακό μήνα – κάτι που δεν θα ξανασυμβεί πριν από τις 31 Αυγούστου 2027.

Αν και η ίδια η Μαύρη Σελήνη δεν είναι ορατή, οι λάτρεις του ουρανού θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την λεπτή ημισέληνο που θα ακολουθήσει. Τα βράδια της 24ης και 25ης Αυγούστου, λίγο μετά τη δύση του Ήλιου, ένα ασημένιο τόξο θα εμφανιστεί στον δυτικό ορίζοντα, σηματοδοτώντας την επιστροφή του φεγγαριού στον νυχτερινό ουρανό. Παράλληλα, ο σκοτεινός ουρανός χωρίς σεληνιακό φως προσφέρει ιδανικές συνθήκες για παρατήρηση αμυδρών ουράνιων αντικειμένων και για τη μελέτη του πυκνού πυρήνα του Γαλαξία μας.

Το Μαύρο Φεγγάρι της 23ης Αυγούστου μπορεί να μην είναι θεαματική στο μάτι, αλλά θυμίζει τη μαγεία και την πολυπλοκότητα του σεληνιακού κύκλου, καθώς και τη διαρκή σχέση της ανθρωπότητας με τα μυστήρια του ουρανού.