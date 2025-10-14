Ακόμα μία γυναικοκτονία: Η 53χρονη Γεωργία πέθανε μετά τον άγριο ξυλοδαρμό από τον σύζυγό της

Για δέκα μήνες έδινε μάχη για τη ζωή της στο νοσοκομείο Εαυγγελισμός

Η Ελλάδα μετρά μία ακόμη γυναικοκτονία, αφού η 53χρονη Γεωργία από το Κάρυστο, που τους τελευταίους 10 μήνες έδινε μάχη για τη ζωή της στον Ευαγγελισμό, υπέκυψε στα τραύματά της. Τραύματα που προήλθαν από το χέρι του συζύγου της, ο οποίος την ξυλοκοπούσε συστηματικά. Την 17η Ιανουαρίου, ο ξυλοδαρμός ήταν τόσο άγριος που η άτυχη γυναίκα οδηγήθηκε αιμόφυρτη στο νοσοκομείο.

Η 53χρονη ζούσε μία κόλαση εδώ και πολλά χρόνια. Εκτός από ότι η καθημερινότητα της δεν συμπεριλάμβανε ρεύμα και νερό, έπρεπε να αντέχει και τη βάναυση συμπεριφορά του άντρα της, ο οποίος τη φόρτωνε με σκληρές, υπαίθριες εργασίες και ξύλο. Η ανιψιά της ανέφερε χαρακτηριστικά σε εκπομπή του Star πως «την έβριζε, την εκμεταλλευόταν, τη χτυπούσε είτε με τα χέρια, είτε με λοστούς, είτε με ξύλα, με καδρόνια, με ό,τι έβρισκε τέλος πάντων το έκανε όπλο και τη χτύπαγε κι η γυναίκα ζούσε με φόβο με τρόμο... Πιστεύω ότι δεν υπάρχει τιμωρία ικανή να "σωφρονίσει" τέτοιους εγκληματίες».

Ο 65χρονος είχε αρχικά ισχυριστεί πως η σύζυγός του έπεσε και χτύπησε. Ωστόσο μια ανώνυμη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία κινητοποίησε τις αρχές για να ξεκινήσουν έρευνα. Φυσικά, και ο ιατροδικαστής είχε συντάξει αναφορά που έκανε λόγο για τραύματα που δεν θα μπορούσαν να προέλθουν από μία πτώση. Τώρα κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Δυστυχώς όμως, μιλάμε για ακόμα μία υπόθεση που έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των γυναικοκτονιών στην Ελλάδα.