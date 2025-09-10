Εύα Χαντάβα: Η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια εγκλωβίστηκε στο Νεπάλ - "Ήμουν στο δωμάτιο απροστάτευτη, έριχναν γκαζάκια με φωτιές"

Η Εύα Χαντάβα γνωστοποίησε το δυσάρεστο γεγονός μέσα από το Facebook, δηλώνοντας πως βρήκε καταφύγιο στο δάσος για να προστατευτεί από τα επεισόδια.

Το Νεπάλ ζει μία από τις μεγαλύτερες και πιο έντονες διαμαρτυρίες της ιστορίας του κατά της πολιτικής σκηνής της χώρας και της οικονομικής κατάστασης που επικρατεί. Οι νέοι έχουν ξεσηκωθεί και ξεσπούν κατά των προσώπων της κυβέρνησης, βάζοντας φωτιά στα σπίτια, τα γραφεία τους, αλλά και τη Βουλή. Οι επιθέσεις των τελευταίων ημερών εγκλώβισαν πολλούς πολίτες - ανάμεσά τους και την Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα, η οποία ταξίδεψε στο Νεπάλ στα τέλη Αυγούστου για επαγγελματικούς λόγους.

Η αθλήτρια έδωσε τα χέρια με την ομάδα του Νεπάλ, Karnali Yashvis, που αγωνίζεται στο Everest Women’s Volleyball League, αλλά η εξέγερση στάθηκε αιτία και αφορμή για να διακοπεί αιφνιδιαστικά το τουρνουά. Η χαοτική κατάσταση που κυριαρχεί στην πρωτεύουσα του Νεπάλ δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων, με τους πολίτες να αναζητούν καταφύγια να προστατευτούν. Η Εύα Χαντάβα βρέθηκε σε αυτή ακριβώς τη θέση, όπως γνωστοποίησε μέσα από αναρτήσεις της στο Facebook.

«Δεν είμαι ασφαλής τώρα. Καίνε όλο το Νεπάλ. Έχουμε κρυφτεί στο δάσος και περιμένουμε τον στρατό να δράσει», ήταν η πρώτη ανάρτηση της Ελληνίδας αθλήτριας. Τόσο εκείνη όσο και οι υπόλοιποι άμαχοι πολίτες μεταφέρθηκαν στη συνέχεια σε καταφύγια, μέχρι να το Υπουργείο Εξωτερικών να εξασφαλίσει την ασφαλή μετάβασή της από τη χώρα.

Εύα Χαντάβα: Η επόμενη ημέρα στο Νεπάλ

Μιλώντας στην εκπομπή του Open, η Εύα Χαντάβα μίλησε για την τρομακτική εμπειρία που έζησε, εγκλωβισμένη στο Νεπάλ. «Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να ζήσω κάτι τέτοιο εδώ που είμαι, στην Μπουκάρα. Εμείς ήμασταν με την ομάδα σε ξενοδοχείο και αυτό ανήκε σε μέλος της κυβέρνησης. Όπως είδατε έκαιγαν τα πάντα που ανήκαν σε κυβερνητικούς», είπε αρχικά.

Και συνέχισε: «Ξαφνικά ενώ ήμουν στο δωμάτιό μου άκουσαν κάτι να σπάνε. Βγήκα στο μπαλκόνι με προσοχή γιατί φοβόμουν και είδα να σπάνε αυτοκίνητα με φτυάρια ενώ από τον διάδρομο άκουγα να σπάνε φώτα και γλάστρες. Εγώ ήμουν στο δωμάτιο απροστάτευτη. Έριχναν γκαζάκια με φωτιές. Σωθήκαμε γιατί το ξενοδοχείο ήταν σαν λαβύρινθος και είχε πολλές εξόδους και καταφέραμε να βγούμε με σαγιονάρες και πιτζάμες μέσα στο δάσος για 1,5 ώρα. Δεν υπήρχε καμία ασφάλεια στο ξενοδοχείο, κινούμασταν μόνο από το ένστικτό μας, τα λέω και μου έρχεται να κλάψω γιατί πίστευα ότι θα πέθαινα».

Η περιπέτεια δεν είχε τέλος, με την Εύα Χαντάβα να περιγράφει πως «όταν έφυγαν από το ξενοδοχείο αυτοί, μας είπαν "έχετε 5 λεπτά για να πάρετε τα πράγματά σας". Εγώ δεν είχα ούτε το διαβατήριό μου, φόρεσα φόρμα και αθλητικά για να μπορώ να τρέξω, πήρα όσα πράγματα μπορούσα όσο πιο γρήγορα. Πήραμε τα πράγματα και επιστρέψαμε στο δάσος, είχαμε μαζί τις βαλίτσες μας που τις αφήσαμε για να πάμε πιο μέσα γιατί αυτοί επέστρεψαν. Η δεύτερη φορά ήταν, μάλιστα, πιο επικίνδυνη».

Το ίδιο βράδυ, που είχε αναλάβει πια ο στρατός, μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχείο, το οποίο δεν άνηκε σε κυβερνητικό στέλεχος, και έτσι ήταν πια ασφαλείς. Δεδομένου ότι το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό, η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια θα παραμείνει στο ξενοδοχείο μέχρι να μπορέσει να επιστρέψει στην Ελλάδα.

