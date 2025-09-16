Στη Βενετία, ζευγάρι απελάθηκε και πλήρωσε πρόστιμο 450€, γιατί κολύμπησε σε κανάλι

Οι κάτοικοι της Βενετίας ξεσπούν κατά των τουριστών, κατηγορώντας τους για ασέβεια και για παραβίαση των κανόνων που έχουν θεσπιστεί από τις αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της πόλης.

Αν έχεις επισκεφτεί έστω και μία φορά στη ζωή σου τη Βενετία, γνωρίζεις ήδη γιατί εκατομμύρια κόσμου επιλέγει να περάσει εκεί ένα μέρος των διακοπών του κάθε χρόνο. Αυτή η ιταλική πόλη με την ξεχωριστή ομορφιά, χτισμένη ανάμεσα σε κανάλια, αποτελεί αναμφίβολα έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ευρώπης. Ωστόσο, η ραγδαία αύξηση του τουρισμού - ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο - φαίνεται πως έχει δημιουργήσει πολλά και ενοχλητικά προβλήματα στους κατοίκους. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο το γεγονός, πως τους τελευταίους μήνες οι εκδρομείς που επισκέπτονται την πόλη για μια ημέρα, πληρώνουν είσοδο 10€.

Παρατηρώντας τη συνεχόμενη αύξηση του αριθμού των τουριστών που κατέφθαναν στη Βενετία, οι αρμόδιοι πήραν την απόφαση να θέσουν νόμους, προκειμένου αφενός να προστατέψουν τους μόνιμους κατοίκους και αφετέρου να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της πόλης. Ένας από τους βασικούς κανονισμούς - που τηρούνται αυστηρά τα τελευταία χρόνια - είναι η απαγόρευση μπάνιου στα κανάλια της Βενετίας. Τουρίστες και μη απαγορεύεται να κολυμπούν ή να κάνουν βουτιές στα κανάλια οποιαδήποτε ώρα της ημέρας (και της νύχτας) και γι’ αυτό υπάρχει λόγος.

Ζευγάρι τουριστών συνελήφθη στη Βενετία, επειδή κολυμπούσε σε κανάλι, παρά τις απαγορεύσεις

Σύμφωνα με το CNN, οι γόνδολες και τα σκάφη διασχίζουν τα κανάλια δεκάδες φορές μέσα στην ημέρα, γεγονός που καθιστά το κολύμπι επικίνδυνο και απαγορευτικό. Επίσης, η καθαριότητα των καναλιών, αλλά και η έλλειψη νερού, είναι μόλις κάποιοι από τους λόγους που δεν επιτρέπεται το κολύμπι. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι λίγοι οι τουρίστες που έχουν παραβλέψει τους κανονισμούς της πόλης και έχουν κολυμπήσει στα νερά, λαμβάνοντας έπειτα τις σχετικές κυρώσεις. Τελευταίο παράδειγμα αυτό ενός ζευγαριού από το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο επισκέφτηκε τη Βενετία για τουρισμό, αλλά απελάθηκε την ίδια ημέρα της άφιξής του. Αυτό δεν πήγε καθόλου καλά.

Όπως διαβάζουμε στον Guardian, οι τοπικές αρχές συνέλαβαν το ζευγάρι, μετά από καταγγελία των γονδολιέρηδων, και διέταξαν την απομάκρυνσή του από τη Βενετία. Ειδικότερα, απελάθηκε για 48 ώρες, ενώ του επιβλήθηκε πρόστιμο 450€ ανά άτομο. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, αυτό ήταν το 1.136ο περιστατικό που συνέβη φέτος, αφού οι τουρίστες αρνούνται να συμμορφωθούν με τους κανόνες της πόλης, δείχνοντας ασέβεια και έχοντας κακή συμπεριφορά. Οι δυο τους βούτηξαν κοντά στη γέφυρα Accademia, πλησίον της πλατείας του Αγίου Μάρκου, και λογικά, μετά τη σύλληψη, μετάνιωσαν για την απόφασή τους να κολυμπήσουν.

«Ευχαριστώ τους γονδολιέρηδες για τη συνεργασία τους και την έγκαιρη αναφορά. Η Βενετία πρέπει να υπερασπιστεί την πόλη από εκείνους που δεν τη σέβονται. Η προστασία της σημαίνει διασφάλιση της ευπρέπειας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες που την εξερευνούν με ευγένεια», δήλωσε η Σύμβουλος Ασφαλείας της Βενετίας, Ελιζαμπέτα Πέσσε, σε ανακοίνωση.

