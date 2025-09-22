Ζανγκ Ζαν: Η γυναίκα που φυλακίστηκε, επειδή αποκάλυψε την αλήθεια για τον κορονοϊό στην Κίνα, καταδικάζεται για 2η φορά

Η ιστορία της Ζανγκ Ζαν αποτελεί απόδειξη, πως το λογικό, το δίκαιο και η ελευθερία του Τύπου δεν βρίσκουν πάντα χώρο στην κοινωνία του 21ου αιώνα.

Τη Ζανκ Ζαν θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε ως μια γυναίκα - επαναστάτρια, που αρνήθηκε τη σιωπή και βρήκε τη δύναμη να φωνάξει δυνατά την αλήθεια. Την ώρα που ο κόσμος πάλευε να καταλάβει τι συμβαίνει στην Ουχάν της Κίνας, τις πρώτες μέρες της πανδημίας Covid-19, μία γυναίκα τόλμησε να πάει ενάντια στο καθεστώς, παραβλέποντας τον γενικό κανόνα που τότε είχε θεσπιστεί, ώστε να μην πανικοβληθεί ο λαός. Η Ζανγκ Ζαν - πρώην δικηγόρος και ανεξάρτητη δημοσιογράφος από τη Σαγκάη - ταξίδεψε μόνη της στην Ουχάν τον Φεβρουάριο του 2020, προκειμένου να καταγράψει και να μεταδώσει στον κόσμο αληθινές εικόνες, που κρατικά ΜΜΕ δεν τολμούσαν να δείξουν.

Μέσα από σύντομα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η δημοσιογράφος παρουσίασε νοσοκομεία στα όρια της κατάρρευσης, ανθρώπους σε απόγνωση και μια κοινωνία που ζούσε υπό ακραία μέτρα ελέγχου και ορίων, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση του covid-19. Οι αποκαλύψεις της μπορεί να έκαναν τον γύρο του κόσμου και η ίδια να έγινε γνωστή παγκοσμίως, ωστόσο αυτό το εγχείρημα είχε βαρύ τίμημα.

Η Ζανκ Ζαν συνελήφθη το 2020, αποφυλακίστηκε το 2024 και πριν έναν χρόνο φυλακίστηκε ξανά

Τον Μάιο του 2020 συνελήφθη και μεταφέρθηκε με τη βία στη Σαγκάη, όπου κατηγορήθηκε για «πρόκληση ταραχών», μια κατηγορία που η κινεζική κυβέρνηση χρησιμοποιεί συχνά για να φιμώσει ακτιβιστές και ανεξάρτητες φωνές. Στις 28 Δεκεμβρίου 2020, μετά από μια δίκη λίγων ωρών χωρίς διαφάνεια, καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης. Πολλοί ήταν εκείνοι που αντέδρασαν, όμως η απόφαση είχε παρθεί.

Κατά τη διάρκεια της κράτησής της, η Ζανγκ προχώρησε σε απεργία πείνας διαμαρτυρόμενη για την άδικη μεταχείριση. Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε σοβαρά. Έχασε πολύ βάρος, παρουσίασε οργανική κατάρρευση και πολλές φορές δεν μπορούσε να σταθεί ούτε όρθια. Η ίδια είχε δηλώσει πως ήθελε να πεθάνει με αξιοπρέπεια, παρά να υποκύψει στον αυταρχισμό.

Παγκόσμιες οργανώσεις, όπως η Διεθνής Αμνηστία και οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, κατήγγειλαν την καταδίκη της ως πολιτικά υποκινούμενη και ζήτησαν την άμεση απελευθέρωσή της. Ωστόσο, η κινεζική κυβέρνηση αγνόησε τις εκκλήσεις και την κράτησε φυλακισμένη σχεδόν μέχρι το τέλος της ποινής της. Η Ζανγκ Ζαν αποφυλακίστηκε τον Μάιο του 2024, εξαντλημένη σωματικά, όμως ηθικά δικαιωμένη. Παρόλο που πλέον ζει υπό στενή παρακολούθηση και περιορισμούς, η περίπτωσή της συνεχίζει να αποτελεί διεθνές σύμβολο για την ελευθερία του Τύπου και το δικαίωμα στην αλήθεια.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η Ζανγκ Ζαν καταδικάστηκε εκ νέου σε φυλάκιση τεσσάρων ετών με την κατηγορία της «πρόκλησης ταραχών» - αυτή δηλαδή που αντιμετώπισε και στην πρώτη καταδίκη. Η επαναφορά της υπόδικης κατάστασης φαίνεται πως οφείλεται σε δημοσιογραφικές δραστηριότητες και αναρτήσεις σε διαδικτυακές πλατφόρμες σχετικά με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα. Να σημειωθεί πως μετά την αποφυλάκισή της τον Μάιο του 2024, συνελήφθη ξανά τον Αύγουστο του ίδιου έτους και έκτοτε βρισκόταν σε κέντρο κράτησης στην Σαγκάη.

