Ο Πύρρος Δήμας πούλησε στο Cash or Trash την Ολυμπιακή του δάδα για καλό σκοπό - Η Ολυμπιακή Επιτροπή διαμαρτυρήθηκε

Πόσα χρήματα συγκεντρώθηκαν από την πώλησή της για τα Παιδικά Χωριά SOS

Το Cash or Trash είναι μια τηλεοπτική εκπομπή από την οποία περνούν κάθε χρόνο πολύ ιδιαίτερα αντικείμενα. Στην πρεμιέρα του νέου κύκλου, όμως, τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, το αντικείμενο που παρουσιάστηκε είχε βαθιά ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα. Ο Πύρρος Δήμας, 4 φορές Ολυμπιονίκης, εμφανίστηκε στην εκπομπή για να πουλήσει την Ολυμπιακή δάδα ως τελευταίος λαμπαδηδρόμος στο Καλλιμάρμαρο, πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012.

Όπως είπε στην παρουσιάστρια, Δέσποινα Μοιραράκη ο Πύρρος Δήμας «το αντικείμενο που σας φέρνω, φώτισε όλο το Λονδίνο το 2012 και όλη την ανθρωπότητα», λαμβάνοντας πρώτη εκτίμηση από τον Θάνο Λούδο για 7.000€. Τελικά, οι αγοραστές του Cash or Trash συγκέντρωσαν το ποσό των 10.200€, το οποίο ο Πύρρος Δήμας δήλωσε ότι θέλει να πάει στα Παιδικά Χωριά SOS.

© Cash or Trash

Η επιστολή διαμαρτυρίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Η κίνηση του Πύρρου Δήμα, παρά τον φιλανθρωπικό της χαρακτήρα, προκάλεσε την έντονη δυσφορία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, η οποία έστειλε επιστολή στον τηλεοπτικό σταθμό: «Η χρήση της Ολυμπιακής δάδας για σκοπούς προώθησης, διαφήμισης ή εμπορευματοποίησης, πέραν του ιστορικού και συμβολικού της χαρακτήρα, αντίκειται στις αρχές που διέπουν το Ολυμπιακό Κίνημα. Αν και αναγνωρίζεται η σπουδαία προσωπικότητα του Πύρρου Δήμα ως εθνικού προτύπου και η πρόθεση του, καθώς η δημοπρασία είχε ως στόχο το ποσό να δωριστεί προς τα Παιδικά Χωριά SOS, η σύνδεση της παρουσίας του με την εμπορική προβολή της δάδας χαρακτηρίζεται άστοχη». Ακόμη, η ΕΟΕ ζήτησε να μην υπάρξει ξανά προβολή της Ολυμπιακής Δάδας ή άλλων Ολυμπιακών συμβόλων σε πλαίσιο που μπορεί να εκληφθεί ως εμπορική χρήση, ώστε να διαφυλαχθεί και η ακεραιότητα του Ολυμπιακού Κινήματος και ανέφερε πως επιφυλάσσεται, ρητώς, παντός νομίμου δικαιώματός της.

Η απάντηση του Πύρρου Δήμα

Ο Ολυμπιονίκης, μίλησε στην εκπομπή Super Katerina και απάντησε στα αρνητικά σχόλια γύρω από την πώληση της ολυμπιακής δάδας λέγοντας ότι «ούτε σκοπό είχα να προσβάλω τίποτα ούτε προσωπική είναι η δάδα. Εφάρμοσα στην πράξη το ολυμπιακό ιδεώδες».

Τελικά, τι είναι πιο σημαντικό; Η ιδέα ή η πραγματική ανάγκη;

Η Ολυμπιακή δάδα είναι ένα σύμβολο που όπως τονίζει η Ολυμπιακή Επιτροπή δεν θα έπρεπε να αφαιρείται από το θεσμικό του πλαίσιο. Ωστόσο, είναι πιο σημαντικό ένα σύμβολο από τις ζωές των παιδιών που ζουν σε αυτή τη χώρα; Μπορεί το ποσό που συγκέντρωσε ο Πύρρος Δήμας να μην "σώσει τα Παιδικά Χωριά SOS" όπως σχολίασε και η Βούλα Πατουλίδου αλλά δεν παύει να είναι μια σημαντική βοήθεια σε έναν σκοπό που αφορά παιδιά σε ανάγκη. Θα προτιμούσαμε ο Πύρρος Δήμας να καμαρώνει τη δάδα στολισμένη στο σαλόνι του ή να την έχει φυλαγμένη σε κάποια αποθήκη; Σίγουρα υπάρχουν και άλλες επιλογές για να πουλήσεις κάτι, πέρα από μια τηλεοπτική εκπομπή, αλλά δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος αθλητής κρατούσε ανέκαθεν χαμηλό προφίλ, δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι είχε κάποιο άλλο κίνητρο πέραν του να συγκεντρώσει χρήματα για καλό σκοπό. Ίσως λοιπόν πρέπει όντως «είμαστε λίγο πιο μαλακοί στην κριτική», όπως πολύ σωστά σχολίασε η Βούλα Πατουλίδου για το περιστατικό.