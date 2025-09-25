Η πιο ασφαλής χώρα του κόσμου για τις single γυναίκες ανήκει στην Ευρώπη - Και δεν είναι η Ελλάδα

Μια νέα έρευνα αποκαλύπτει ποια ευρωπαϊκή χώρα είναι πιο ασφαλής για τις single γυναίκες της σημερινής κοινωνίας. Απογοητεύει η θέση της Ελλάδας στην τελική κατάταξη.

Η θέση που έχουν οι γυναίκες στον σύγχρονο κόσμο σίγουρα δεν είναι αυτή που της αξίζει. Κι ενώ αρκετές «ανακουφιστικές» και «αισιόδοξες» ειδήσεις φτάνουν στα αυτιά μας ανά διαστήματα από διάφορες γωνιές του κόσμου - όπως ότι στη NASA η νεότερη τάξη αστροναυτών έχει περισσότερες γυναίκες ή ότι η Uber στις ΗΠΑ έδωσε το δικαίωμα σε γυναίκες επιβάτισσες και οδηγούς να επιλέγουν διαδρομές «μόνο για γυναίκες» - οι συνθήκες της κοινωνίας παραμένουν επιβαρυντικές για το γυναικείο φύλο.

Το 2025, οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται χαμηλότερα από άνδρες σε αντίστοιχες θέσεις, βιώνουν φυλετικό ρατσισμό, υποβάθμιση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αποκλείονται από δουλειές απλά και μόνο επειδή είναι γυναίκες. Αν γυρνούσαμε τον χρόνο πίσω, σίγουρα θα περιμέναμε ότι η ισότητα των φύλων δεν αποτελεί απλώς μια θεωρία που είναι αποδεκτή απ’ όλους, αλλά επιβεβαιώνεται καθημερινά μέσα από πράξεις. Ας είμαστε ειλικρινείς: στις περισσότερες χώρες του κόσμου, οι γυναίκες έρχονται καθημερινά αντιμέτωπες με την αβεβαιότητα - ενίοτε και με τον κίνδυνο.

Σε ποια χώρα οι single γυναίκες είναι πραγματικά ασφαλείς;

Μια νέα έρευνα από τη Compare the Market Australia, έρχεται να αποκαλύψει ποια είναι η πιο ασφαλής χώρα του κόσμου για να ζουν οι single γυναίκες - εκείνες, δηλαδή, που δεν έχουν κανέναν σύντροφό στο πλευρό τους να τις στηρίξει/καλύψει/βοηθήσει, και στηρίζονται μόνο στις δυνάμεις τους. Στην έρευνα λήφθηκαν υπόψη, επίσης, η ασφάλεια και η συνολική ποιότητα ζωής που έχουν οι γυναίκες στην εκάστοτε χώρα. Όπως υπογραμμίζεται, οι ειδικοί ανέπτυξαν έναν δείκτη με δεδομένα σε επτά διαφορετικές μετρήσεις, όπως η ευτυχία και η ισότητα των φύλων.

Το πόρισμα, λοιπόν, έδειξε πως στην πρώτη θέση της κατάταξης με συνολική βαθμολογία 7,03/10 βρίσκεται η Ισλανδία. Ακολουθούν η Δανία και η Σλοβενία με ποσοστά 6.73/10 και 6.69/10 αντίστοιχα. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 21η θέση από τις 35 χώρες παγκοσμίως που αναλύθηκαν με 53/100 δείκτη ασφαλείας, 5.93/10 βαθμολογία ευτυχίας και μόλις 5.91% δείκτη μισθολογικού χάσματος ανάμεσα στα δύο φύλα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατέλαβαν την 30ή θέση, αφού έλαβαν μέτρια έως εξαιρετικά χαμηλή βαθμολογία σχεδόν σε όλους τους τομείς. Το κύριο πράγμα που απέτρεψε τις ΗΠΑ από το να καταταγούν ακόμη χαμηλότερα ήταν ο υψηλός μέσος μισθός τους, για τον οποίο πήραν την πρώτη θέση στη συγκεκριμένη κατηγορία. Η Αυστραλία είχε καλύτερη επίδοση, καταλαμβάνοντας την 20ή θέση. Οι κακές επιδόσεις στις κατηγορίες της ασφάλειας (54,5/100), του κόστους ζωής και του επιτοκίου στεγαστικών δανείων (6,95%), είναι κάποιοι από τους λόγους αυτής της θέσης. Ωστόσο, επειδή κατέλαβε καλύτερη βαθμολογία (μεταξύ 10ης και 13ης θέσης στις υπόλοιπες κατηγορίες) δεν βρέθηκε παρακάτω.

