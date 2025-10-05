Καταγγελίες για κακομεταχείριση της Γκρέτα Τούνμπεργκ - “Την έσυραν από τα μαλλιά και την ανάγκασαν να φιλήσει ισραηλινή σημαία”

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ βρίσκεται υπό ισραηλινή κράτηση, χωρίς επαρκή πρόσβαση σε νερό και φαγητό, σε ένα κελί με κοριούς.

Σοβαρές καταγγελίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες κράτησης της Σουηδής ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ, μετά τη σύλληψή της από ισραηλινές δυνάμεις, κατά τη διάρκεια συμμετοχής της σε ανθρωπιστικό στολίσκο με προορισμό τη Γάζα. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Guardian», η Γκρέτα Τούνμπεργκ φέρεται να κρατείται σε κελί με κοριούς, χωρίς αρκετό νερό και τροφή.

Σε επιστολή του σουηδικού Υπουργείου Εξωτερικών προς άτομα του στενού κύκλου της, αναφέρεται ότι η 23χρονη είχε εμφανή σημάδια αφυδάτωσης και δερματικούς ερεθισμούς. Επιπλέον, κατήγγειλε σωματική ταλαιπωρία και σκληρή μεταχείριση από το Ισραήλ. Τις μαρτυρίες επιβεβαιώνουν ακόμη μέλη του στολίσκου, τα οποία, ωστόσο, απελευθερώθηκαν. Μεταξύ αυτών, ο Τούρκος ακτιβιστής Ερσίν Τσελίκ, που μίλησε στο πρακτορείο Anadolu, ισχυριζόμενος ότι «έσυραν την Γκρέτα από τα μαλλιά, τη χτύπησαν και την ανάγκασαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία, θέλοντας να φοβίσουν τους υπόλοιπους».

#BREAKING “They dragged little Greta (Thunberg) by her hair before our eyes, beat her, and forced her to kiss the Israeli flag. They did everything imaginable to her, as a warning to others,” says Turkish activist and Sumud Flotilla participant Ersin Celik pic.twitter.com/43CYfbXzI3 — Anadolu English (@anadoluagency) October 4, 2025

Αντίστοιχες εικόνες περιέγραψε και ο Ιταλός δημοσιογράφος Λορέντζο Ντ’Αγκοστίνο, λέγοντας ότι «τύλιξαν την 23χρονη με την ισραηλινή σημαία και την παρουσίασαν ως “τρόπαιο” μπροστά στις κάμερες». Η Γκρέτα Τούνμπεργκ ήταν μία από τους 437 συμμετέχοντες στον στολίσκο Global Sumud – μια διεθνή αποστολή 40 και πλέον σκαφών που στόχευαν στη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, αψηφώντας τον ναυτικό αποκλεισμό από το Ισραήλ. Όλα τα σκάφη αναχαιτίστηκαν από ισραηλινές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την ισραηλινή ΜΚΟ Adalah, οι συλληφθέντες τιμωρήθηκαν αυστηρά με στέρηση νερού, φαρμακευτικής περίθαλψης, καθαριότητας και πρόσβασης σε νομική υποστήριξη. Ομάδα Ιταλών νομικών κατήγγειλε πως οι κρατούμενοι έμειναν για ώρες χωρίς τροφή ή νερό – με εξαίρεση μια συσκευασία πατατάκια που δόθηκε στην Γκρέτα Τούνμπεργκ μπροστά στις κάμερες, όπως διαβάζουμε στη «Guardian».

Ο Γάλλος γιατρός Μπαπτίστ Αντρέ, επίσης μέλος του στολίσκου, κατήγγειλε ότι είδε Ισραηλινούς συνοριοφύλακες να προσπαθούν να κρατήσουν επίτηδες ξύπνια τα μέλη, ασκώντας ψυχολογική πίεση - ιδιαίτερα προς την Γκρέτα Τούνμπεργκ. Σε επικοινωνία της με τις σουηδικές αρχές, η ίδια δήλωσε ότι της ζητήθηκε να υπογράψει ένα έγγραφο χωρίς να της δοθεί σαφής εξήγηση. Η Γκρέτα Τούνμπεργκ αρνήθηκε, ζητώντας πρώτα να κατανοήσει το περιεχόμενό του.

Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές αρχές αρνούνται όλες τις καταγγελίες, τις οποίες χαρακτηρίζουν «απολύτως ψευδείς». Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η ισραηλινή πρεσβεία ανέφερε πως όλοι οι κρατούμενοι έλαβαν τροφή, νερό, πρόσβαση σε τουαλέτες και ιατρική φροντίδα, ενώ διασφαλίστηκαν πλήρως τα νομικά δικαιώματά τους.

Με πληροφορίες από την εφημερίδα «Guardian»