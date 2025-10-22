Η Πολωνία προέβη σε μια παραδειγματική πράξη: Απαλλάσσει από τον φόρο εισοδήματος οικογένειες με δύο παιδιά και άνω

Η Πολωνία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καταργεί τη φορολογία για γονείς δύο ή περισσότερων παιδιών.

Η Πολωνία έγινε ένα φωτεινό παράδειγμα για όλους τους Ευρωπαίους, με μια απόφαση που εστιάζει στον άνθρωπο, αλλάζοντας σελίδα στην πολιτική σκηνή της χώρας. Σε μια γενναία προσπάθεια να αντιμετωπίσει τη δημογραφική κρίση, ανακοίνωσε την πλήρη απαλλαγή γονέων που έχουν δύο ή περισσότερα παιδιά από τον φόρο εισοδήματος. Το μέτρο, που έχει ήδη τεθεί σε ισχύ, αφορά σε όλους τους γονείς - χωρίς καμία εξαίρεση: βιολογικούς, θετούς, ανάδοχους, αλλά και νόμιμους κηδεμόνες.

Πρόκειται για μια ανατρεπτική απόφαση, που φέρνει στο επίκεντρο τις ανάγκες της κοινωνίας, περιορίζοντας το οικονομικό όφελος. Η κυβέρνηση της Πολωνίας επιβεβαιώνει έμπρακτα πως βρίσκεται δίπλα στους πολίτες της - ούτε απέναντι, ούτε μακριά από τους - ενστερνίζεται τις επιθυμίες τους και ακολουθεί ένα μονοπάτι που εξασφαλίζει την ασφάλεια και την ανάπτυξη της χώρας - για τους πιο σωστούς λόγους.

Η Πολωνία αποτελεί παράδειγμα προς μίμιση

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, λοιπόν, κάθε γονέας απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος για αποδοχές έως 140.000 ζλότι (περίπου 32.900 ευρώ), γεγονός που για ένα ζευγάρι μεταφράζεται σε συνολικό οικογενειακό αφορολόγητο έως 65.800 ευρώ ετησίως. Με αυτό τον τρόπο, η Πολωνία επιδιώκει να αυξήσει το καθαρό εισόδημα των οικογενειών, να ενισχύσει την κατανάλωση και, κυρίως, να αντιστρέψει τα αρνητικά ποσοστά στον αριθμό των γεννήσεων.

Η Πολωνία - όπως και η Ελλάδα - βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα έντονο δημογραφικό πρόβλημα: οι γεννήσεις δεν καλύπτουν αριθμητικά τους θανάτους, ενώ ολοένα και περισσότεροι νέοι μεταναστεύουν στο εξωτερικό, αναζητώντας καλύτερες ευκαιρίες. Ποιο είναι το αποτέλεσμα; Ο πυρήνας της χώρας αλλοιώνεται, χάνει τη «δύναμή» του, χάνει τους ανθρώπους του, αφού οι συνθήκες διαβίωσης δεν ευνοούν, αλλά δυσκολεύουν τους κατοίκους.

freepik

Με τον δείκτη γονιμότητας να έχει υποχωρήσει κάτω από το 1,3 παιδιά ανά γυναίκα, η ανάγκη για άμεσες, στοχευμένες παρεμβάσεις είναι επιτακτική. Η πολωνική κυβέρνηση φαίνεται να αντιλαμβάνεται, πως οι οικονομικές δυσκολίες είναι ένας από τους βασικότερους και πιο αποτρεπτικούς παράγοντες για τη δημιουργία οικογένειας – και παρεμβαίνει με έναν ουσιαστικό και άμεσο τρόπο.

Καταργεί τη φορολογία για τις οικογένειες με δύο παιδιά και άνω, δημιουργώντας ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για τους πολίτες. Αυτή η πρωτοβουλία - που ταυτόχρονα αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση - δίνει ισχυρό κίνητρο στους Πολωνούς να μεγαλώσουν τις οικογένειές τους. Μέσα από αυτή τη στρατηγική απόφαση, η Πολωνία στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: αν μια χώρα θέλει να έχει μέλλον, πρέπει να επενδύσει στους πολίτες και τις οικογένειές τους - όχι με λόγια, αλλά με πράξεις.

