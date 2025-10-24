Σανάε Τακαΐτσι: Η πρώτη πρωθυπουργός της Ιαπωνίας διόρισε μόνο 2 γυναίκες στο υπουργικό συμβούλιο - Κάτι πήγε λάθος εδώ

Η εκλογή της Σανάε Τακαΐτσι ως πρωθυπουργός της Ιαπωνίας δημιούργησε την αίσθηση πως θα αλλάξει τα δεδομένα που επικρατούν εδώ και δεκαετίες στην πολιτική σκηνή της χώρας. Οι πρώτες κινήσεις της μαρτυρούν μάλλον πως επρόκειτο για ψευδαίσθηση.

Η 21η Οκτωβρίου αποτέλεσε μια ιστορική στιγμή για την Ιαπωνία, αφού εκλέχθηκε για πρώτη φορά πρωθυπουργός μια γυναίκα. Η Σανάε Τακαΐτσι κέρδισε την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας, σημαίνοντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην πολιτική σκηνή της χώρας. Ή τουλάχιστον έτσι μας έδωσε να καταλάβουμε.

Η υπόσχεσή της να ακολουθήσει το μοτίβο της Ισλανδίας, της Φινλανδίας και της Νορβηγίας, επιλέγοντας γυναικείες φιγούρες να στελεχώσουν τις υπουργικές θέσεις, μας έκανε να πιστέψουμε πως σε ακόμα μία χώρα οι γυναίκες θα έχουν τη δύναμη να διαμορφώσουν τον πολιτικό κόσμο, καταρρίπτοντας στερεότυπα και πατριαρχικές αντιλήψεις. Να, λοιπόν, που μας διέψευσε μόλις τρεις ημέρες μετά την εκλογή της.

Η Σανάε Τακαΐτσι αναίρεσε ήδη τη βασική υπόσχεσή της

Σύμφωνα με τη δομή του υπουργικού συμβουλίου της Ισλανδίας, για παράδειγμα, 6 από τα 11 μέλη του θα έπρεπε να είναι γυναίκες. Η Σανάε Τακαΐτσι μπορεί να υποσχέθηκε πως θα ακολουθήσει αυτό το μοντέλο, όμως κάπου στην πορεία το σχέδιό της ανετράπη. Η νέα ηγέτιδα διαμόρφωσε, τελικά, το υπουργικό συμβούλιο, δίνοντας συνέχεια στην πλειοψηφία των ανδρών. Για την ακρίβεια, μόνο δύο από τα μέλη του είναι γυναίκες.

Και κάπως έτσι, ήδη από τα πρώτα εικοσιτετράωρα της εκλογής της, επιβεβαιώνονται όσοι ήταν πιο σκεπτικοί με την εκλογή της. Η Σανάε Τακαΐτσι επιθυμεί πράγματι να αλλάξει την πολιτική σκηνή της χώρας ή κρυφός στόχος της είναι να συνεχίσει ότι ξεκίνησαν οι προηγούμενοι, καλύπτοντας τις πράξεις της με τη γυναικεία φωνή της; Ο χρόνος και το αποτέλεσμα θα δείξουν, ωστόσο δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε ότι αναίρεσε τη σημαντικότερη υπόσχεση που έδωσε στους ψηφοφόρους της μέσα σε μόλις τρεις ημέρες.

Τη στιγμή, λοιπόν, που η ιαπωνική πολιτική δεν φαίνεται να γίνεται πιο φιλική προς τις γυναίκες, πολλοί είναι εκείνοι που εκφράζουν την απογοήτευσή τους. Το όνειρο για τον περιορισμό του κοινωνικού συντηρητισμού και τη δημιουργία ενός κράτους, όπου η ισότητα των φύλων θα κυριαρχεί και τα δικαιώματα των γυναικών θα προστατεύονται από τις απαρχαιωμένες απόψεις και νομοθεσίες, μάλλον πέφτει στο κενό.

Η εκλογή της Σανάε Τακαΐτσι νομίζαμε πως αποτελεί μια φωτεινή και καθοριστική στιγμή της πολιτικής ιστορίας της Ιαπωνίας. Ίσως να κάνουμε λάθος - διότι αν δεν αλλάξει ο πυρήνας των πολιτικών πρακτικών και δεν ανατραπούν τα δεδομένα του συστήματος που τοποθετούν τις γυναίκες σε κουτάκια, τι σημασία έχει η πρωθυπουργία ενός γυναικείου προσώπου;

