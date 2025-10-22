Σανάε Τακαΐτσι: Η Ιαπωνία έδειξε τον δρόμο με την πρώτη γυναίκα ηγέτιδα - Ποιες χώρες αποτελούν την «εξαίρεση στον κανόνα» σήμερα;

Η εκλογή της Σανάε Τακαΐτσι είναι μία ιστορική και προοδευτική στιγμή, αλλά έχουμε δρόμο μέχρι η παγκόσμια πολιτική σκηνή να αποκτήσει ισότητα

Η Σανάε Τακαΐτσι είναι το πρόσωπο των τελευταίων ωρών. Από χθες, είναι και επίσημα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας και η πρώτη γυναίκα που έχει εκλεγεί ποτέ σε αυτό το αξίωμα, στην χώρα. Τρίτη και φαρμακερή για την ίδια, αφού και στο παρελθόν προσπάθησε δύο φορές να γίνει ηγέτιδα. Συγκέντρωσε 237 ψήφους έναντι 149 του αντιπάλου της - χωρίς να αποτελεί ιδιαίτερη έκπληξη αφού, αυτή τη φορά, θεωρούνταν από πολλούς φαβορί για τη νίκη. Η 64χρονη έχει δύσκολο έργο μπροστά της, αλλά φαίνεται έτοιμη να βουτήξει στα βαθιά.

Αν και η εκλογή της είναι, αναμφίβολα, ιστορική και συμβολική, η Σανάε Τακαΐτσι έχει αναχρονιστικές και στερεοτυπικές αντιλήψεις. Δεν είναι φεμινίστρια και δεν έρχεται ως μεταρρυθμιστής στο ζήτημα της ισότητας των φύλων, αφού έχει ταχθεί υπέρ της παραδοσιακής οικογενειακής δομής, αλλά υπόσχεται πως η Ιαπωνία θα γίνει και πάλι «χώρα της ανατολής».

Το σημαντικό όμως είναι πως το όνομά της Σανάε Τακαΐτσι μπαίνει και επίσημα στη λίστα με τις γυναίκες, που στο πρόσωπό τους βλέπουμε το όραμα, την έμπνευση και την ισότητα που χρειάζεται η παγκόσμια πολιτική σκηνή. Αν και ο δρόμος είναι μακρύς, αξίζει να σημειωθεί πως πάνω από 60 χώρες έχουν εκλέξει γυναίκα πρωθυπουργό ή αρχηγό κυβέρνησης σηματοδοτώντας σίγουρα μια σταδιακή αλλά σημαντική πρόοδο στην πολιτική εκπροσώπηση των γυναικών.

Η πρώτη γυναίκα που άνοιξε το δρόμο και πήρε το αξίωμα, ήταν η Σιριμάβο Μπανταρανάικε, η οποία ορκίστηκε πρωθυπουργός της Κεϋλάνης (Σρι Λάνκα σήμερα), το 1960. Ακολούθησαν κι άλλες γυναίκες που έγιναν ηγέτιδες, όπως η Indira Gandhi στην Ινδία, το 1966, και η Golda Meir στο Ισραήλ το 1969. Όσον αφορά την Ευρώπη, μεταξύ των πρώτων γυναικών πρωθυπουργών συγκαταλέγονται η εμβληματική Μάργκαρετ Θάτσερ στο Ηνωμένο Βασίλειο, που εκλέχθηκε το 1979. Το πρότυπο της Σανάε Τακαΐτσι, όπως δήλωσε η ίδια.

Έκτοτε, πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν εκλέξει γυναίκες στην ηγεσία της κυβέρνησης, με τις σκανδιναβικές χώρες να πρωτοπορούν σε αυτόν τον τομέα. Ο αριθμός των γυναικών σε ηγετικές θέσεις συνεχίζει να αυξάνεται, αν και με αργούς ρυθμούς. Σύμφωνα, πάντως, με πρόσφατα στοιχεία, περίπου το ένα τρίτο των χωρών-μελών του ΟΗΕ έχει δει τουλάχιστον μία γυναίκα να ηγείται της κυβέρνησης σε κάποια στιγμή της ιστορίας του. Ας δούμε όμως κάποια στατιστικά:

Ποιες χώρες έχουν τώρα γυναίκα πρωθυπουργό:

Αυτή τη στιγμή, έχουμε 14 γυναίκες ηγέτιδες στον παγκόσμιο χάρτη, με τις χώρες της Ευρώπης να είναι συνολικά έξι. Η Ιταλία με την Τζόρτζια Μελόνι, η Δανία με τη Μέττε Φρεντέρικσεν, η Λετονία με την Εβίκα Σίλινια, η Λιθουανία με την Ινγκρίντα Σιμονιτέ, η Ισλανδία με την Κριστρούν Φροστασντότιρ και η Βοσνία και Ερζεγοβίνη με τη Μποριάνα Κρίστο (Πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών).

Ευαγγελία Λώλου / Liquid Media

Ποιες χώρες έχουν εκλέξει γυναίκα πρωθυπουργό τη τελευταία δεκαετία

Οι γυναίκες που ανέλαβαν το αξίωμα δεν ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό ρεύμα, αλλά είναι από την κεντροαριστερά έως τη συντηρητική δεξιά. Η εκλογή γυναίκας πρωθυπουργού, φυσικά, δεν σημαίνει αυτομάτως προοδευτική πολιτική, αλλά δείχνει ότι οι κοινωνίες σταδιακά αποδέχονται τη γυναικεία ηγεσία σε κορυφαίες θέσεις.