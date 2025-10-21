Ιστορικές στιγμές στην Ιαπωνία: Η Σανάε Τακαΐτσι είναι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας

Η Σανάε Τακαΐτσι κέρδισε την εσωτερική μονομαχία και εκλέχτηκε πρωθυπουργός της χώρας, γράφοντας ιστορία.

Είναι επίσημο: Η Σανάε Τακαΐτσι είναι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας! Η 64χρονη κέρδισε τη μάχη των εκλογών, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου - και σίγουρα διαφορετικού - κεφαλαίου στην πολιτική σκηνή της χώρας, που θα φέρει την υπογραφή μιας γυναίκας. Η εκλογή της αποτελεί αναμφισβήτητα ορόσημο στην ιστορία της Ιαπωνίας και έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα που επικρατούσαν στη βουλή μέχρι σήμερα.

Στις 21 Οκτωβρίου 2025, το ιαπωνικό κοινοβούλιο εξέλεξε την Σανάε Τακαΐτσι με 237 ψήφους έναντι 149 του αντιπάλου της. Με αυτό τον τρόπο έγινε η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει το αξίωμα του πρωθυπουργού στην Ιαπωνία, μία χώρα όπου η γυναικεία πολιτική εκπροσώπηση παρέμενε σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η ίδια κατάφερε να κάνει τη διαφορά, αποτελώντας τρανό παράδειγμα για κάθε πολίτη της κοινωνίας να πιστεύει στα όνειρά του.

Sanae Takaichi, leader of Japan's ruling Liberal Democratic Party, won the lower house vote to choose the next prime minister, clearing the way for her inauguration as the country's first female premier later in the day. Follow our live coverage: https://t.co/cSmsotLTxn pic.twitter.com/XwTFgfird7 — Reuters (@Reuters) October 21, 2025

Ποια είναι η Σανάε Τακαΐτσι

Η Τακαΐτσι γεννήθηκε στις 7 Μαρτίου 1961 στην περιφέρεια Νάρα της Ιαπωνίας. Σπούδασε στο Kobe University και προτού εισέλθει στην πολιτική είχε εργαστεί ως δημοσιογράφος και βοηθός στο Κοινοβούλιο, κάτι μάλλον σπάνιο για πολιτικό στη χώρα της. Η πρώτη της εκλογή στο Κοινοβούλιο έγινε το 1993. Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας της, ανέλαβε σημαντικά υπουργικά πόστα, μεταξύ των οποίων το Υπουργείο Οικονομικής Ασφάλειας και το Υπουργείο Εσωτερικών και Επικοινωνιών.

Στις εσωκομματικές εκλογές διεκδίκησε την ηγεσία, δίνοντας την υπόσχεση για μια οραματική οικονομική πολιτική: μείωση φόρων, επιδοτήσεις και ενίσχυση της ανάπτυξης, ώστε να γίνει η Ιαπωνία και πάλι «χώρα της ανατολής». Η ανάληψη του ρόλου της πρωθυπουργού δεν σημαίνει απλώς μια προσωπική επιτυχία, αλλά είναι συμβολική για την Ιαπωνία που παραμένει στις τελευταίες θέσεις ως προς την ισότητα των φύλων στον παγκόσμιο δείκτη - κατέχει τη 118η θέση ανάμεσα σε 148 χώρες.

Παρόλα αυτά, αναλυτές επισημαίνουν ότι η Σανάε Τακαΐτσι δεν έρχεται ως μεταρρυθμιστής στο ζήτημα της ισότητας των φύλων, αφού έχει ταχθεί υπέρ της παραδοσιακής οικογενειακής δομής, αντί, δηλαδή, της δυνατότητας τα παντρεμένα ζευγάρια να διατηρούν διαφορετικά επώνυμα. Οι προκλήσεις που αναλαμβάνει αυτή τη στιγμή είναι μεγάλες και απαιτητικές και σχετίζονται τόσο με την οικονομία της χώρας όσο και με τις σχέσεις της με χώρες, όπως η Κίνα και η Νότια Κορέα, λόγω των διενέξεων που υπήρχαν ανάμεσά τους.

Η Σανάε Τακαΐτσι, μετά από αυτή την ιστορική νίκη, είναι έτοιμη να αποδείξει την αξία και τη δύναμή της, υλοποιώντας το σχέδιο που είχε θέσει από την αρχή για τη χώρα της.