Σάλος στα Miss Universe: Προσβλητική δημόσια επίθεση από στέλεχος εις βάρος της Μις Μεξικού - “Είσαι χαζή;”

Η Φατιμά Μπος απάντησε στην προσβλητική επίθεση που δέχτηκε από τον Ναουάτ Ιτσαραγκρισίλ, όπως ακριβώς έπρεπε: με αυτοσεβασμό και δύναμη.

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένα πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε σε εκδήλωση του διαγωνισμού Miss Universe στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, όταν η εκπρόσωπος του Μεξικού, Φατίμα Μπος, δέχθηκε δημόσια επίπληξη και προσβλητική συμπεριφορά από στέλεχος της διοργάνωσης. Το συμβάν εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής, που μεταδιδόταν, μάλιστα, ζωντανά στα κοινωνικά δίκτυα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο αντιπρόεδρος του οργανισμού για την Ασία και την Ωκεανία, Ναουάτ Ιτσαραγκρισίλ, ζήτησε από τη Μις Μεξικό να σταθεί όρθια και να «αιτιολογήσει τον εαυτό της», επειδή απουσίαζε από την προγραμματισμένη φωτογράφιση ενός χορηγού των καλλιστείων, που είχε πραγματοποιηθεί νωρίτερα την ίδια ημέρα. Παρά τον αιφνιδιασμό, η Φατιμά Μπος εξήγησε πως ακολούθησε τις οδηγίες του υπευθύνου της χώρας της, γι’ αυτό και απουσίαζε από τη συγκεκριμένη φωτογράφιση. Τότε, ο Ναουάτ Ιτσαραγκρισίλ - αδικαιολόγητα εκνευρισμένος - δε δίστασε να της κάνει προσωπική επίθεση, χρησιμοποιώντας έναν προσβλητικό χαρακτηρισμό. «Είσαι χαζή; Δεν μπορείς να το σκεφτείς μόνη σου;», είπε με ειρωνικό ύφος.

Η αντίδραση της διαγωνιζόμενης των Miss Universe, μετά την προσβλητική επίθεση

Η Φατίμα Μπος, ούσα σε σοκ από τη συμπεριφορά του, προσπάθησε να αντιμετωπίσει τη δημόσια επίπληξη, απαντώντας με αξιοπρέπεια, ότι έχει δικαίωμα να εκφράζεται: «Έχω φωνή και δικαίωμα να τη χρησιμοποιώ». Εκείνος τη διέκοπτε επανειλημμένα, υψώνοντας τον τόνο της φωνής του και λέγοντας: «Δεν σου έδωσα τον λόγο, άκου!». Λίγο αργότερα, κάλεσε τα μέλη της ασφάλειας να τη συνοδεύσουν εκτός του χώρου, μπροστά στα βλέμματα των υπόλοιπων διαγωνιζομένων και όλων όσων παρακολουθούσαν την εκδήλωση μέσα από τα social media.

Η σκηνή - όπως είναι λογικό - προκάλεσε έντονη αναστάτωση και ταραχή. Η νικήτρια του περσινού Miss Universe, η Βικτόρια Τέιλβιγκ, σηκώθηκε εκνευρισμένη από τη θέση της και αποχώρησε, δηλώνοντας ότι δεν αποδέχεται τέτοιες συμπεριφορές. Μαζί της αποχώρησαν και άλλες διαγωνιζόμενες, σε μια σιωπηλή αλλά ηχηρή πράξη διαμαρτυρίας. «Δεν πρόκειται απλώς για θέμα πρωτοκόλλου, αλλά για θέμα σεβασμού και δικαιωμάτων των γυναικών», είπε αργότερα η Βικτόρια Τέιλβιγκ. «Το να ταπεινώνεις δημόσια μια γυναίκα μπροστά σε άλλες είναι κάτι που δεν μπορώ να αποδεχθώ».

Astonishing moment Miss Universe winner storms out of this year's event after pageant president reprimands Miss Mexico and tells security to remove her for not showing 'respect' https://t.co/ps3HejgIt8 — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) November 4, 2025

Το βίντεο του περιστατικού έγινε γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και σχόλια. Πολλοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξήραν τη στάση των διαγωνιζομένων, χαρακτηρίζοντάς την «πράξη αξιοπρέπειας και θάρρους». Άλλοι, ωστόσο, υποστήριξαν πως το γεγονός παρερμηνεύτηκε ή ότι τα λόγια του στελέχους «βγήκαν εκτός πλαισίου». Το διαβασάμε και αυτό. Από την πλευρά της, η διοργάνωση του Miss Universe εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις θα συνεχιστούν κανονικά, τονίζοντας τη δέσμευσή της στις αξίες της «διαφορετικότητας, της ενδυνάμωσης και της ισότητας».

Μετά το περιστατικό, η Φατίμα Μπος ανήρτησε μια κοινή φωτογραφία με τη Βικτόρια Τέιλβιγκ στα social media, συνοδεύοντάς τη με την εξής λεζάντα: «Το να υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου δεν είναι εύκολο, αλλά είναι πράξη αυτοσεβασμού και δύναμης. Κάθε γυναίκα έχει δικαίωμα να μιλά και να ακούγεται».

Το 2025, συζητάμε ακόμα για τον σεβασμό προς τη γυναίκα

Είναι κατανοητό, πως αυτό το επεισόδιο ξεπερνά τα όρια ενός διαγωνισμού ομορφιάς. Ανέδειξε, με τρόπο σκληρό, το γεγονός ότι ο σεβασμός προς τη γυναίκα δεν είναι ακόμη δεδομένος, δεν αποτελεί ακόμη απαράβατο κανόνα. Και αυτό, ενώ βρισκόμαστε σε χώρους που υποτίθεται προωθούν την γυναικεία ενδυνάμωση και την προβολή της. Η αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη και η Φατίμα Μπος το επιβεβαίωσε με τη στάση της.

Πίσω από τα λαμπερά φώτα και τα χαμόγελα, φαίνεται πως εξακολουθούν να υπάρχουν παρωχημένες αντιλήψεις για το πώς «πρέπει» να συμπεριφέρεται μια γυναίκα: να υπακούει, να μη φέρνει αντίρρηση, να μη διεκδικεί λόγο, να μην υπερασπίζεται τον εαυτό της μπροστά στο άδικο. Όμως οι εποχές έχουν αλλάξει και η φωνή των γυναικών δεν μπορεί πια να φιμωθεί, δεν μπορεί πια να ησυχάσει, δεν μπορεί πια να μην ακουστεί. Κάθε μία από εμάς έχει δικαίωμα να ακούγεται, να απαιτεί σεβασμό και να υπερασπίζεται την ισότητα, όπου κι αν βρίσκεται.