Κίνα: 2 gay dating apps καταργήθηκαν από το App Store της χώρας - Έντονη ανησυχία στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα

Η Κίνα γυρνάει πολλές δεκαετίες πίσω. Κρίμα.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες η απόφαση της Apple να καταργήσει από το App Store της Κίνας δύο από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές για gay dating, κατόπιν εντολής που έλαβε από την κυβέρνηση. Ο λόγος για τα apps Blued και Finka, τα οποία δεν είναι πλέον διαθέσιμα για νέους χρήστες, ωστόσο εξακολουθούν να λειτουργούν για τους ήδη υπάρχοντες - χωρίς αυτό να είναι οριστικό.

«Ακολουθούμε τους νόμους των χωρών όπου δραστηριοποιούμαστε. Με βάση εντολή της κυβέρνησης της Κίνας, αφαιρέσαμε αυτές τις δύο εφαρμογές μόνο από το App Store αυτής της χώρας», δήλωσε εκπρόσωπος της Apple στα media, όταν κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για την εταιρική απόφαση.

Όπως είναι λογικό, η εν λόγω κίνηση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, αφού αυτή η κυβερνητική απόφαση επηρεάζει για ακόμα μια φορά τη ζωή της. Ένας εκπρόσωπος δήλωσε ανώνυμα στο BBC: «Ελπίζω αυτοί οι ετεροφυλόφιλοι υπεύθυνοι για την πολιτική, να καταλάβουν ότι η αγάπη είναι σπάνια - δεν είναι κάτι ντροπιαστικό ή ακατανόμαστο».

Shutterstock

Να θυμίσουμε, πως το 2022 οι αρμόδιοι της κυβέρνησης είχαν αποφασίσει την απαγόρευση της εφαρμογής γνωριμιών για ομοφυλόφιλους, Grindr - ευρέως γνωστή και στη χώρα μας. Όπως είχαν ισχυριστεί τότε, το περιεχόμενό της ήταν παράνομο και ακατάλληλο. Την επόμενη χρονιά, απαίτησαν όλες οι εφαρμογές να λάβουν συγκεκριμένες άδειες, αφαιρώντας ένα μεγάλο μέρος αυτών από το διαδίκτυο. Παρά την αυστηρή νομοθεσία, ορισμένα apps εξακολουθούν να λειτουργούν, τηρώντας ωστόσο συγκεκριμένους κανόνες.

Ενώ η ομοφυλοφιλία είναι νόμιμη στην Κίνα από το 1997, τα τελευταία χρόνια οι δημόσιες εκφράσεις ΛΟΑΤΚΙ+ περιορίζονται όλο και περισσότερο από τις κυβερνητικές αποφάσεις, γεγονός που οδήγησε πολλές οργανώσεις σε παύση λειτουργίας. Μάλιστα, η μεγαλύτερη εκδήλωση της χώρας, το Shanghai Pride, ανεστάλη το 2020. Να τονίσουμε, πως σε μία από τις μεγαλύτερες χώρες του κόσμου, οι γάμοι μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου παραμένουν μη αποδεκτοί και μη αναγνωρίσιμοι.

Τη στιγμή που εκπρόσωποι της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας υποστηρίζουν πως αυτή η νομοθεσία άφησε έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων στο περιθώριο, η κυβέρνηση δεν έχει τοποθετηθεί, για το αν πρόκειται για κάποια παροδική ή οριστική απόφαση. Μάλλον η Κίνα αποφάσισε να γυρίσει την πλάτη στο φως, ξεχνώντας βασικές έννοιες, όπως συμπερίληψη, ισότητα και ενσυναίσθηση. Μάλλον η κυβέρνησή της προτιμά να ζει στο σκοτάδι - αψηφώντας την αξία της ατομικότητας.