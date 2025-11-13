Σταμάτα ό,τι κάνεις: Το πρώτο τρέιλερ για το “Devil Wears Prada” είναι στον αέρα

Το σίκουελ της ταινίας που λατρεύτηκε από το κοινό και έγραψε τη δική της ιστορία, αναμένεται να κυκλοφορήσει τις κινηματογραφικές αίθουσες τον Μάιο του 2026. Προς το παρόν, όμως, πήραμε μια γεύση από το τρέιλερ. Και είναι αυτό που περιμέναμε.

Το πρώτο τρέιλερ για τη δεύτερη ταινία του «Devil Wears Prada» (Ο Διάβολος φορούσε Prada) βρίσκεται στον αέρα! Μετά από μήνες γυρισμάτων, η παραγωγή έδωσε στη δημοσιότητα ένα teaser από το πολυαναμενο σίκουελ και ο ενθουσιασμός είναι μεγάλος. Μπορεί να διαρκεί μόλις 50 δευτερόλεπτα, όμως ήταν αρκετά για να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω στο μακρινό 2006 και να δούμε τις αγαπημένες μας, Μέριλ Στριπ και Αν Χάθαγουεϊ να περνούν μπροστά από την οθόνη μας.

Στο πρώτο teaser, λοιπόν, παρακολουθούμε τη Μιράντα Πρίσλεϊ να περπατάει στους διαδρόμους του Runaway, φορώντας ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνες κόκκινες γόβες. Μπαίνει στο ασανσέρ και λίγο πριν κλείσουν οι πόρτες, εισέρχεται σε αυτό και η πρώην βοηθός της, Άντι Σακς. «Μιράντα», ακούγεται να λέει, με εκείνη να της απαντά: «Άργησες». Το βίντεο ολοκληρώνεται, με την Αν Χάθαγουεϊ να φοράει τα γυαλιά της και να χαμογελά, ενώ η Μέριλ Στριπ κοιτάζει σοβαρή τον φακό.

Και κάπως έτσι, ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη πρεμιέρα, που έχει προγραμματιστεί για την πρώτη ημέρα του Μαΐου του 2026 - δηλαδή ακριβώς 20 χρόνια μετά την πρώτη ταινία. Όπως ήταν λογικό, το trailer έκανε τον γύρο του διαδικτύου, αποτελώντας ένα από τα πρώτα θέματα σχολιασμού όλων των σινεφίλ και όχι μόνο. Η ιστορία που αγαπήθηκε από εκατομμύρια κόσμου, κέρδισε βραβεία και έφτασε μέχρι τα Όσκαρ για την ερμηνεία της Μέριλ Στριπ, ξαναγράφεται από την αρχή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, το σίκουελ του «Devil Wears Prada» πραγματεύεται τη νέα εποχή που έχει επέλθει στον χώρου του έντυπου τύπου, μετά την άνθιση των διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης. Είκοσι χρόνια μετά, όλα μοιάζουν να έχουν αλλάξει - ή μήπως όχι; Η παραγωγή της σειράς έχει επιβεβαιώσει πως όλο το βασικό cast θα βρίσκεται στο σίκουελ, ενώ θα υπάρξουν και νέες προσθήκες για την εξέλιξη της ιστορίας.

