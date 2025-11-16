Σούπερ μάρκετ στην Ολλανδία εφηύρε τα “chat checkout”, προσφέροντας παρέα σε ηλικιωμένους που νιώθουν μοναξιά

Η Ολλανδία γνωρίζει καλά τι σημαίνει ενσυναίσθηση και συμπερίληψη.

Σε μια συγκινητική πρωτοβουλία προέβη η Ολλανδία, με στόχο να μειώσει το ποσοστό μοναξιάς που νιώθουν οι ηλικιωμένοι στη χώρα. Και όχι, η κυβέρνηση δεν θέσπισε κάποια καινούργια νομοθεσία, ούτε έθεσε σε εφαρμογή κάποιο πρόγραμμα φροντίδας των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. Για την ακρίβεια, αυτή η κίνηση - τρανό παράδειγμα προς όλους - ανήκει σε μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ, η οποία αποφάσισε να δώσει χώρο και χρόνο στους ανθρώπους που είναι μόνοι. Και, όπως, σωστά κατάλαβες έγινε viral για τους πιο σωστούς λόγους.

Ειδικότερα, στα σούπερ μάρκετ Jumbo δημιουργήθηκε ένα «ειδικό» ταμείο, με τον τίτλο «chat checkout» ή «Kletskassa», το οποίο διαφέρει εντελώς από κάθε άλλο. Εκεί, κανένας δεν βιάζεται να πληρώσει, κανένας δεν γκρινιάζει, ούτε κάνει μορφασμούς μέχρι να έρθει η σειρά του. Εκεί, τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Στην πραγματικότητα, το τι αγόρασες και το τι θα πληρώσεις δεν έχουν καμία απολύτως σημασία.

Σούπερ μάρκετ στην Ολλανδία παρέχει σε άτομα τρίτης ηλικίας ψυχική υποστήριξη

Σε αυτό το ταμείο, οι ηλικιωμένοι πελάτες έχουν τον χρόνο να μιλήσουν, να μοιραστούν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, να νιώσουν τη σύνδεση με κάποιον. Σχεδιασμένες με στόχο να εξυπηρετούν τα άτομα τρίτης ηλικίας, υπάρχουν εκεί, για να προσφέρουν χώρο για συζήτηση, καλοσύνη και ανθρώπινη επικοινωνία. Αφορμή για τη διαμόρφωση αυτών των «ειδικών» ταμείων στάθηκε η συνεχής αύξηση του ποσοστού των ανθρώπων που νιώθουν μοναξιά - ειδικά στην τρίτη ηλικία.

Σύμφωνα με την έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 1 στους 6 ανθρώπους παγκοσμίως νιώθει έντονη μοναξιά, ενώ στις ΗΠΑ 1 στους 3 ενήλικες ισχυρίζεται ότι νιώθει μόνος τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Τα ευρήματα προκαλούν ανησυχία. Αυτή η αλυσίδα σούπερ μάρκετ, λοιπόν, δρώντας με ενσυναίσθηση και θέτοντας σε προτεραιότητα την έννοια της συμπερίληψης, προσπαθεί να καταπολεμήσει τη μοναξιά και την απομόνωση των μεγαλύτερων ηλικιακά ανθρώπων - χωρίς να παρεμβαίνει στη ζωή τους. Είναι πάντα διαθέσιμα για λίγη κουβέντα και επαφή, πριν την επιστροφή στο σπίτι.

Αυτή η πρωτοβουλία τέθηκε σε εφαρμογή το 2019, ακολουθώντας ένα πιλοτικό πρόγραμμα. Πλέον, μετά από έξι χρόνια, 125 καταστήματα σούπερ μάρκετ Jumbo σε όλη την Ολλανδία έχουν υιοθετήσει αυτή την ιδέα, παρέχοντας ψυχολογική υποστήριξη και παρέα σε όσους το έχουν ανάγκη. Οι άνθρωποι δεν χάνουν την αξία τους, επειδή μεγαλώνουν. Αυτή η κίνηση, λοιπόν, γκρεμίζει τα στερεότυπα που συνδέονται με την τρίτη ηλικία, ενισχύει την ψυχική ευεξία και το αίσθημα της χαράς.

Τα γηραιότερα μέλη της κοινωνίας δεν πρέπει να είναι παραγκωνισμένα. Είναι μέλη αυτής της ομάδας και οφείλουμε να τα φροντίζουμε, όπως φροντίζουμε τον εαυτό μας. Και υπάλληλοι αυτών των σούπερ μάρκετ κάνουν ακριβώς αυτό: πράττουν με ενσυναίσθηση, αγάπη και καλοσύνη προς τον πλησίον τους.

