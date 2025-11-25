Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών, ανοίγουμε τη συζήτηση που χάνεται στο «δεν ήταν κάτι ακραίο» και γιατί οι γυναίκες υποβαθμίζουν τη βία που δέχονται

Η 25η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, αποτελεί την αφορμή για να αναδειχθεί μια αθέατη -ή μάλλον υποτιμημένη- πλευρά της έμφυλης βίας: Η σεξουαλική παρενόχληση στον δρόμο (catcalling). Το φαινόμενο, που περιλαμβάνει από επιμονές ματιές και σχόλια μέχρι άσεμνες χειρονομίες, έχει γίνει δυστυχώς μέρος της καθημερινότητας για χιλιάδες από εμάς.

Η σεξουαλική παρενόχληση στον δημόσιο χώρο δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, αλλά ένα συχνό φαινόμενο στην Ελλάδα, με τα στατιστικά στοιχεία να υπογραμμίζουν την έκτασή του. Σύμφωνα με έρευνα της aboutpeople τον Ιανουάριο του 2021, σχεδόν οι μισές γυναίκες στη χώρα (46%) έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση. Ο δρόμος αναδεικνύεται ως ένας από τους βασικούς τόπους εκδήλωσης, καθώς το 33,1% των αναφερόμενων περιστατικών συνέβη εκεί, ποσοστό που τοποθετεί την παρενόχληση στον δημόσιο χώρο αμέσως μετά τον χώρο εργασίας. Τα ευρήματα αυτά ενισχύονται και από άλλη έρευνα της PRORATA, η οποία έδειξε ότι το 65% των γυναικών δηλώνει ότι έχει υπάρξει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης ή κακοποίησης γενικότερα, με τον δρόμο να αναφέρεται ως ένας από τους πιο συνηθισμένους τόπους. Αυτά τα δεδομένα επιβεβαιώνουν γιατί οι γυναίκες αναγκάζονται να αναπτύσσουν «τεχνικές επιβίωσης» για να αισθανθούν έστω και λίγο πιο ασφαλείς στους δρόμους.

Το JennyGr, μέσω ρεπορτάζ του στους δρόμους της Αθήνας, επιβεβαίωσε την εφιαλτική διάσταση αυτού του προβλήματος. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο, όπως προέκυψε όμως και από το ρεπορτάζ, είναι η κανονικοποίηση του φαινομένου στο μυαλό των ίδιων των γυναικών. Πολλές αρνήθηκαν αρχικά ότι έχουν παρενοχληθεί, αλλά όταν ρωτήσαμε για "επιμονές ματιές σε βαθμό να νιώσουν άβολα ή ανασφάλεια" η απάντηση ήταν: "Α, αυτό ναι, πολλές φορές". Αυτή η υποβάθμιση του "μη ακραίου" σε "συνηθισμένο" είναι ακριβώς το ζήτημα: Η σεξουαλική παρενόχληση είναι ένα φάσμα και ακόμα και το επίμονο βλέμμα αποτελεί πράξη βίας που στερεί την αίσθηση της σωματικής αυτονομίας και ασφάλειας.

Αποτέλεσμα αυτής της ανασφάλειας είναι οι γυναίκες να υιοθετούν "τεχνικές επιβίωσης": Αλλαγή ρούχων, κράτημα κλειδιών σαν όπλο, προσποίηση ομιλίας στο τηλέφωνο ή επιλογή μακρινότερων αλλά πιο φωτισμένων διαδρομών. Την ίδια στιγμή, οι μάρτυρες περιστατικών συχνά αδρανούν, είτε από φόβο είτε από την ίδια κανονικοποίηση της βίας.

Είναι ώρα να αναγνωριστεί ότι η σεξουαλική παρενόχληση στον δρόμο δεν είναι "αθώο φλερτ", αλλά μια πράξη έμφυλης βίας που καταπατά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και μετατρέπει τον δημόσιο χώρο σε ένα μόνιμο ναρκοπέδιο για τις γυναίκες. Για εμάς, το πιο δυνατό μήνυμα έρχεται στο τέλος του βίντεο. Όπως χαρακτηριστικά λέει μια από τις κοπέλες στο βίντεο: "Εκπαιδεύστε τους γιους σας".

Δείτε ολόκληρο το ρεπορτάζ εδώ:

Ρεπορτάζ: Ερασμία Αρβανιτά

Βίντεο: Νίκος Κόλλιας

Μοντάζ: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου

Επιμέλεια: Ελένη Μπεζιριάνογλου