Ο ιδανικός οδηγός δώρων για νεογέννητα, μωρά και νήπια

Από την BabyBjörn με αγάπη!

Ψάχνεις το ιδανικό δώρο για το πιο μικρό μέλος της οικογένειας; Στη BabyBjörn έχουμε συγκεντρώσει προτάσεις που ξεχωρίζουν: Από τρυφερά δώρα για νεογέννητα, μέχρι πρακτικές και όμορφες επιλογές για τις γιορτές ή το baby shower της καλύτερης φίλης σου.

Ιδέες δώρων για νεογέννητα 0-12 μηνών

BabyBjorn Μάρσιπος Mini: Το τέλειο δώρο για τις πρώτες μέρες

Σχεδιασμένο ειδικά για νεογέννητα, το Baby Carrier Mini κάνει τους πρώτους μήνες ως νέος γονιός πιο εύκολους και πιο ζεστούς. Μαλακό, άνετο και εύκολο στη χρήση – ένα φανταστικό δώρο για νέους γονείς και μέλλοντες γονείς.

BabyBjorn Ριλάξ: Φάε, ξεκουράσου, παίξε, επανάλαβε

Το ρηλάξ είναι απαραίτητο για κάθε νέο γονιό, καθώς βοηθά να ηρεμήσει το μωρό και προσφέρει στα κουρασμένα χέρια την πολυπόθητη ανάπαυση. Εύκολο στη μετακίνηση, ώστε το μικρό σου να είναι πάντα κοντά. Το τέλειο δώρο για νέους γονείς! Συνοδεύεται αν επιθυμείτε από χαριτωμένη και διασκεδαστική μπάρα παιχνιδιών σε πολύχρωμα, συναρπαστικά σχήματα που κάνουν το μικρό σου να γελάει παίζοντας.

Ιδέες δώρων για μωρά 6 μηνών και άνω

Σετ Φαγητού: Δώρα για τους μικρότερους foodies

Ψάχνεις δώρο για ένα μωρό που αγαπά το φαγητό; Γοητευτικά χρώματα, εύκολο καθάρισμα και έξυπνος σχεδιασμός – δεν μπορείς να κάνεις λάθος με αυτό το δημοφιλές σετ φαγητού.

BabyBjorn Μάρσιπος Harmony: Το δώρο της εγγύτητας

Έχεις φίλο που λατρεύει το babywearing; Τότε μην ψάχνεις άλλο! Αυτός ο premium μάρσιπος προσφέρει κορυφαία άνεση για γονείς και παιδιά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από νεογέννητα έως 3 ετών.

Babybjorn Θήκη Τσέπης: Για να οργανώνεις τα απαραίτητα

Τέλος η αναζήτηση για πιπίλες, μωρομάντηλα ή σνακ. Το pocket pouch είναι ο ιδανικός σύντροφος για τον μάρσιπο και το τέλειο δώρο για όποιον θέλει να είναι οργανωμένος εν κινήσει.

Ανακάλυψε δώρα με εργονομικό σχεδιασμό, έξυπνες λεπτομέρειες και σκανδιναβική αισθητική που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη και τα πρώτα χρόνια πιο διασκεδαστικά. Γιατί στη BabyBjörn πιστεύουμε ότι η φροντίδα είναι το πιο όμορφο δώρο!

