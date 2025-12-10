Κάθε Δεκέμβρη το ίδιο ερώτημα επιστρέφει: «Πότε θα μπει το δώρο Χριστουγέννων;» Φέτος, η απάντηση έρχεται νωρίτερα από άλλες χρονιές.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη αρχίσει για εργαζόμενους και ανέργους. Η ΔΥΠΑ προγραμματίζει την πληρωμή για τους ανέργους την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, ενώ για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα το δώρο πρέπει να καταβληθεί το αργότερο έως Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου -με τη δυνατότητα, φυσικά, να δοθεί νωρίτερα.

Το δώρο αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό για όσους αμείβονται με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για όσους πληρώνονται με ημερομίσθιο. Το ποσό υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου ή την ημέρα λύσης της εργασιακής σχέσης για όσους αποχώρησαν νωρίτερα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο insider.gr