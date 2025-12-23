Χριστούγεννα 2025 με λίγη παραπάνω μαγεία: Ο all-in-one προορισμός για τα γιορτινά ψώνια σου

Από τον στολισμό μέχρι τα γιορτινά γεύματα και τα ποτά, στην ΑΒ δεν κάνεις απλώς τις χριστουγεννιάτικες αγορές σου. Διαμορφώνεις τα Χριστούγεννα ακριβώς όπως τα φαντάστηκες.

Υπάρχει κάτι μαγικό στο χριστουγεννιάτικο shopping: Οι μυρωδιές, τα φώτα, οι λίστες που μεγαλώνουν για να ικανοποιήσουν όλα τα γούστα και εκείνη η γλυκιά ανυπομονησία για το γιορτινό τραπέζι, που θα ενώσει φίλους και οικογένεια.

Ευτυχώς, όσες σελίδες και αν γεμίζει η δική σου λίστα του Άη Βασίλη, φέτος, υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει πραγματικά όλα και κάτι παραπάνω: Τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος.

Γιατί τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο το φαγητό. Είναι οι στιγμές γύρω από το τραπέζι, τα πιάτα που ετοιμάζονται με αγάπη, το κρασί που ανοίγει λίγο πριν τα μεσάνυχτα και το σπίτι που γεμίζει θαλπωρή. Και η ΑΒ φροντίζει έτσι ώστε από το δικό σου σπίτι να μη λείψει τίποτα από όλα αυτά.

Τυριά και αλλαντικά για εναρκτήρια πλατό που εντυπωσιάζουν με το καλησπέρα

Γιορτές χωρίς πλατώ τυριών και αλλαντικών; Δεν γίνεται.

Και επειδή η ΑΒ το γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα, στα καταστήματά της θα βρεις τυριά από όλον τον κόσμο, αλλά και ξεχωριστές επιλογές από Έλληνες παραγωγούς αποκλειστικά για τα ΑΒ, μαζί με εκλεκτά αλλαντικά που «δένουν» τέλεια σε κάθε γιορτινή στιγμή.

Στα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος κάθε τυρί πηγαίνει χέρι-χέρι με το κρασί του

Το καλό φαγητό θέλει και το σωστό ποτήρι κρασί. Η Χριστουγεννιάτικη Κάβα της ΑΒ διαθέτει ό,τι χρειάζεσαι για να συνοδεύσεις ιδανικά το μενού σου: Κρασιά και αφρώδεις οίνους αλλά και μια τεράστια ποικιλία ποτών με προτάσεις που ταιριάζουν τόσο στο επίσημο δείπνο, όσο και στις χαλαρές γιορτινές βραδιές με φίλους.

Κρεοπωλείο ΑΒ: Η βάση κάθε γιορτής

Εδώ θα βρεις πλούσια γκάμα σε εκλεκτά κρεατικά: Φρέσκες γαλοπούλες, χοιρινό, ρολά και πορκέτες με ιδιαίτερους συνδυασμούς, αλλά και επιλογές από ελληνικές φάρμες. Ό,τι κι αν έχεις φανταστεί για το κυρίως πιάτο, το μαγείρεμα ξεκινά από εδώ.

Φρούτα & λαχανικά με χρώμα και φρεσκάδα

Ρόδια για το γούρι, εξωτικά φρούτα για festive σαλάτες, κολοκύθες, πατάτες και γλυκοπατάτες για πίτες και βελουτέ, κάστανα για κάθε περίσταση: Στην ΑΒ η φρεσκάδα και η ποιότητα είναι δεδομένες και τα salad bowl σου διακοσμούνται από μαναβική εκλεκτής ποιότητας, που κάνει την υγιεινή απόλαυση πιο γιορτινή από ποτέ.

«Όλα & κάτι παραπάνω» στο τραπέζι σου από την ΑΒ Βασιλόπουλος

Σε όλα τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος οι αποκλειστικές μάρκες και η σειρά Excellent συγκεντρώνουν όλη τη γιορτινή μαγεία: Εκλεκτές λιχουδιές, χριστουγεννιάτικα μπισκότα, panettone, έτοιμες λύσεις και αρτοσκευάσματα που κάνουν τα καλέσματα πιο εύκολα και πιο απολαυστικά, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα.

Όταν η έμπνευση γίνεται συνταγή: AB Food Stories

Attention: Οι χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ. Γιατί πέρα από τις εκλεκτές πρώτες ύλες που βρίσκουμε στα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος, το Χριστουγεννιάτικο τεύχος του AB Food Stories μας βοηθά να τις αξιοποιήσουμε στο έπακρο.

Με συνταγές για κρέας, ιδέες για γιορτινά τραπέζια, χριστουγεννιάτικα γλυκά που κλέβουν την παράσταση, προτάσεις για κρασιά και cocktails, healthy επιλογές και έξυπνους τρόπους αξιοποίησης των leftovers, το AB Food Stories θα γίνει το δικό σου ξωτικό των Χριστουγέννων για τραπέζια και ρεβεγιόν που θα αφήσουν εποχή.

Και η πιο χαρούμενη είδηση των φετινών γιορτών; Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του περιοδικού στηρίζουν το πρόγραμμα «ΔΙΑΤΡΟΦΗ» και τοπικούς φορείς που βοηθούν συνανθρώπους μας. Γιατί Χριστούγεννα είναι η φροντίδα και η αγάπη που δίνουμε καθημερινά.

Χριστουγεννιάτικη εμπειρία και online

Για όσους αγαπούν το online shopping, το AB Eshop και το ανανεωμένο Xmas Shop (διαθέσιμο και μέσω AB App) κάνουν την εμπειρία των γιορτινών αγορών ακόμη πιο εύκολη. Από το γιορτινό τραπέζι και τον στολισμό, μέχρι τα δώρα, τα γλυκά και τα παιχνίδια, στο AB Eshop όλα είναι οργανωμένα για να εξοικονομείς χρόνο και να απολαμβάνεις κάθε στιγμή με τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Γιατί στην ΑΒ ξέρουν πως το γιορτινό τραπέζι δεν είναι μόνο το φαγητό. Είναι οι μυρωδιές που ξυπνούν αναμνήσεις, οι στιγμές που μένουν και η αγάπη που βάζεις σε κάθε πιάτο. Και φέτος η ΑΒ φροντίζει να είναι όλα εκεί για σένα, από την πρώτη μπουκιά μέχρι το τελευταίο «στην υγειά μας».

Εδώ το νέο τηλεοπτικό σποτ της εταιρείας για τα Χριστούγεννα.

