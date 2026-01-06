Ακύρωση ή καθυστέρηση πτήσης λόγω κακοκαιρίας: Τα βήματα για να διεκδικήσετε αποζημίωση

Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν λόγω χιονιού και πάγου (στην Ελλάδα και για άλλους λόγους). Σε πολλές περιπτώσεις, οι επιβάτες δικαιούνται επιστροφή χρημάτων ή αποζημίωση.

Αν ενημερωθείτε για ακύρωση ενώ βρίσκεστε ήδη στο αεροδρόμιο, κατευθυνθείτε όσο πιο γρήγορα γίνεται στον υπάλληλο της πύλης.

Όπως εξηγεί ο CEO της AirAdvisor, Anton Radchenko, ο υπάλληλος μπορεί να σας κλείσει θέση σε άλλη πτήση. Αν οι ουρές είναι μεγάλες, ελέγξτε αν υπάρχουν αυτόματα μηχανήματα εξυπηρέτησης για επανακράτηση.

