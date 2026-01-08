Όλες οι αλλαγές που θα γίνουν στην εκπαίδευση το 2026 - Πώς επηρεάζονται μαθητές και φοιτητές

Μεταρρυθμίσεις και κρίσιμες παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας πρόκειται να διαμορφώσουν ένα νέο τοπίο στη δευτεροβάθμια και την ανώτατη εκπαίδευση με αφετηρία το 2026

Σημαντικές είναι οι αλλαγές που περιλαμβάνονται στο χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για το 2026 και αφορούν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Κομβικό πρόκειται να είναι το έτος που διανύουμε, καθώς το εκπαιδευτικό σύστημα εισέρχεται σε περίοδο πολλαπλών μεταρρυθμίσεων. Οι μεγάλες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν με τη νέα εκπαιδευτική πολιτική και τις ενέργειές τους, η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη και το επιτελείο της, είναι τόσο στο να δοθούν λύσεις σε διαχρονικά ζητήματα (λ.χ. στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση) όσο και στο να εκσυγχρονιστούν τα δημόσια σχολεία και πανεπιστήμια, ώστε να συμβαδίσουν με τις ανάγκες μαθητών και φοιτητών.

