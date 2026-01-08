Επιδότηση έως 1.000 ευρώ για την πρόσληψη 10.000 άνεργων γυναικών - Έμφαση σε μητέρες

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 άνεργων γυναικών, με έμφαση σε μητέρες ανήλικων παιδιών (έως 15 ετών) ετοιμάζεται να βγάλει «στον αέρα» η ΔΥΠΑ.

Οι θέσεις κατανέμονται σε 5.000 πλήρους απασχόλησης και 5.000 μερικής απασχόλησης ανεξαρτήτως κατηγορίας ωφελούμενων, ενώ η δράση έχει προϋπολογισμό 101.813.625,00 ευρώ.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα, με απαραίτητη προϋπόθεση να μην έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού τους κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία ανάρτησης της εντολής κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων (ημερολογιακά).

