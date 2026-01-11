Σε άλλα νέα, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο σκέφτεται να μεταβιβάσει το Νόμπελ της στον Ντόναλντ Τραμπ - Το “μπλοκ” από την Επιτροπή

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης το 2025, με το νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ να τιμά τον αγώνα της υπέρ της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα. Σήμερα, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης είναι ανοιχτή να το μεταβιβάσει στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ακόμα δεν ξεκίνησε το 2026 και οι ειδήσεις που φτάνουν στα αυτιά και τα μάτια μας απ’ όλο τον κόσμο, μάς κάνουν να αναρωτιόμαστε ξανά και ξανά «τι ζούμε σε αυτή την κοινωνία;». Μέσα σε όλα τα δυσάρεστα γεγονότα που περνούν καθημερινά από τις οθόνες των υπολογιστών και των κινητών μας, ο Ντόναλντ Τραμπ «έβαλε τα δυνατά του» για να πρωταγωνιστήσει. Η σύλληψη (για κάποιους απαγωγή) του Νικολάς Μαδούρο - μέχρι πρότινος προέδρου της Βενεζουέλας - από τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών, ήταν μόνο η αρχή.

Σε δεύτερο χρόνο, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο - η πολιτικός που αγωνίζεται για τη δημοκρατία στη Βενεζουέλα και, μάλιστα, κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης το 2025 - είναι και ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της χώρας, όταν ρωτήθηκε, αν θα χάριζε το Νόμπελ της στον Ντόναλντ Τραμπ, δεν απάντησε αρνητικά. Ο πρόεδρος της Αμερικής έχει εκφράσει επανειλημμένως την επιθυμία του να λάβει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, υποστηρίζοντας πως οι διπλωματικές επιτυχίες του είναι τέτοιες, που το αξίζει.

Παρά το γεγονός, ότι απονεμήθηκε στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ο ίδιος αποκάλυψε σε πρόσφατες δηλώσεις του, πως θα δεχόταν με τιμή τη μεταβίβαση του βραβείου στον εαυτό του, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων. Η κουβέντα ξεκίνησε, όταν η Μαρία Κορίνα Ματσάδο δήλωσε στο Fox News, ότι η απονομή του βραβείου στον Ντόναλντ Τραμπ θα ήταν μια πράξη ευγνωμοσύνης από τον λαό της Βενεζουέλας για την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο.

Η Επιτροπή Νόμπελ μπλόκαρε τη μεταβίβαση του βραβείου από τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο στον Ντόναλντ Τραμπ

Παρακολουθώντας το θέμα, το οποίο όπως καταλαβαίνεις ξεπέρασε τα σύνορα της Αμερικής, το νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, υπενθυμίζοντας τους όρους που ισχύουν για τις απονομές των βραβείων. «Μόλις ανακοινωθεί ένα βραβείο Νόμπελ, δεν μπορεί να ανακληθεί, να μοιραστεί ή να μεταβιβαστεί σε άλλους. Η απόφαση είναι οριστική και ισχύει για πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Ακόμα, λοιπόν, κι αν Μαρία Κορίνα Ματσάδο αναγκαζόταν ή ακόμα χειρότερα δεχόταν με τη θέλησή της να μεταβιβάσει το Νόμπελ της στον Ντόναλντ Τραμπ, η διαδικασία θα ακυρωνόταν από την Επιτροπή Νόμπελ. Και η αλήθεια είναι, πως αν το 2026 ζούσαμε και μια απονομή Νόμπελ στον Ντόναλντ Τραμπ, ίσως να χανόταν κάθε χαραμάδα φωτός για ένα καλύτερο αύριο.

