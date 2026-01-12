Η Κάιλι Τζένερ πουλά την ινστραγκραμική έπαυλή της για 48 εκατ. δολάρια

Η ινφλουένσερ απέκτησε το υπερπολυτελές ακίνητο για 36,5 εκατ. δολάρια το 2020. Τα χαρακτηριστικά της τσιμεντένιας, μεγαλοπρεπούς έπαυλης στην «Πόλη των Αγγέλων».

Πωλητήριο στην τσιμεντένια, μεγαλοπρεπή έπαυλή της στο Λος Άντζελες για 48 εκατ. δολάρια έβαλε η Κάιλι Τζένερ, αφού ολοκλήρωσε την κατασκευή του απέραντου ακινήτου της στο Χίντεν Χιλς. Η ινφλουένσερ και τηλεπερσόνα reality shows έβγαλε στην αγορά το υπερπολυτελές ακίνητο που απέκτησε για 36,5 εκατ. δολάρια το 2020. Την ίδια χρονιά που απέκτησε το φρούριο, η 28χρονη ξόδεψε 14,5 εκατ. δολάρια για ένα άδειο οικόπεδο στην Καλαμπάσας για να χτίσει ένα κτήμα με γκαράζ 12 αυτοκινήτων και ξενώνα.

