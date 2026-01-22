Τέιλορ Σουίφτ: Συνεχίζει να γράφει ιστορία

Στα 36 της χρόνια, η ποπ σταρ έγινε η νεότερη -ηλικιακά- εισαχθείσα στο Songwriters Hall of Fame (Αίθουσα Δόξας των Τραγουδοποιών) για το 2026

Αφού έχει σπάσει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, η Τέιλορ Σουίφτ συνεχίζει ακάθεκτη τη λαμπρή της πορεία κατακτώντας ακόμη μία πρωτιά: έγινε η νεότερη -ηλικιακά- εισαχθείσα στο Songwriters Hall of Fame (Αίθουσα Δόξας των Τραγουδοποιών) για το 2026, όπου τιμώνται καλλιτέχνες με έργο που έχει αφήσει ανεξίτηλο σημάδι στην ιστορία της μουσικής βιομηχανίας.

Στα 36 της χρόνια, η ποπ σταρ εισήχθη στο μουσικό «πάνθεον», μαζί με άλλους καλλιτέχνες, που με τη μουσική τους έχουν γράψει το soundtrack των ζωών πολλών ανθρώπων. Εισαχθέντες του Songwriters Hall of Fame του 2026 είναι οι: Τζιμ Σίμονς και Πολ Στάνλεϊ, Κρίστοφερ «Τρίκι» Στιούαρτ, Αλάνις Μορισέτ, Τέρι Μπρίτεν και Γκράχαμ Λάιλ, Κένι Λόγκινς, Ουόλτερ Αφανασίεφ και Τέιλορ Σουίφτ.

