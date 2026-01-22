Marty Supreme: Οι προβολείς στην ξεχωριστή περίπτωση της 26χρονης Odessa A'zion

Η 26χρονη πρωταγωνιστεί σε μια από τις σημαντικότερες ταινίας της χρονιάς, το «Marty Supreme», πλάι στον Τιμοτέ Σαλαμέ.

Τιμοτέ Σαλαμέ, Πολ Μεσκάλ, Ζεντάγια, Άνια Τέιλορ-Τζόι κ.α. Η κινηματογραφική βιομηχανία του Χόλιγουντ κυριεύεται από τα λαμπερά ονόματα της νέας γενιάς ηθοποιών που ήρθαν για να κατακτήσουν τον κόσμο, πριν καν εισέλθουν στη δεκαετία των 30.

Από τους ηθοποιούς της Gen Z που συζητιούνται περισσότερο τον τελευταίο καιρό, είναι η Odessa A'zion, η 26χρονη Αμερικανίδα που πρωταγωνιστεί πλάι στον Τιμοτέ Σαλαμέ στη νέα, βιογραφική ταινία του Josh Safdie «Marty Supreme» που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα την Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου. «Δεν νομίζω ότι έχω ενθουσιαστεί περισσότερο για κάτι στη ζωή μου», σχολίασε σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Odessa A'zion η οποία όπως έχει πει, ζει όσα ονειρεύεται από τα 15 της, όταν η ίδια αποφάσισε να κάνει αυτό που της αρέσει. Απλώς βρήκε έναν ατζέντη και ξεκίνησε τα πρώτα της βήματα στον χώρο.

