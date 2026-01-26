5 ρούχα που δεν πρέπει να φοράς όταν οδηγείς - Είναι θέμα ασφάλειας, όχι στιλ

Μάθε ποια ρούχα περιορίζουν τις κινήσεις σου και πώς να ντύνεσαι σωστά για να αποφύγεις ατυχήματα κατά την οδήγηση

Η ασφαλής οδήγηση απαιτεί τη μέγιστη δυνατή ελευθερία κινήσεων και την αμεσότητα στην ανταπόκριση των άκρων του οδηγού. Πολλοί από εμάς επιλέγουμε τα ρούχα μας με βάση τις καιρικές συνθήκες ή τις κοινωνικές μας υποχρεώσεις, αγνοώντας ότι ορισμένα υφάσματα και γραμμές μπορεί να αποδειχθούν εξαιρετικά επικίνδυνα κατά τη διάρκεια ενός ελιγμού ανάγκης. Οι ειδικοί ασφαλείας προειδοποιούν ότι η άνεση στην καμπίνα του αυτοκινήτου δεν πρέπει να θυσιάζεται στο βωμό της εμφάνισης, καθώς η ταχύτητα αντίδρασης μετριέται σε δέκατα -ή ακόμα και σε εκατοστά- του δευτερολέπτου.

5 ρούχα που δεν πρέπει να φοράς όταν οδηγείς

Βαριά και ογκώδη μπουφάν

Το πρώτο και πιο συνηθισμένο λάθος, ειδικά τους χειμερινούς μήνες, είναι τα βαριά και ογκώδη μπουφάν. Ένα «puffer» μπουφάν περιορίζει σημαντικά το εύρος κίνησης των ώμων και των χεριών, εμποδίζοντας τον οδηγό να στρίψει το τιμόνι γρήγορα και με ακρίβεια. Το κυριότερο πρόβλημα, όμως, είναι η λανθασμένη εφαρμογή της ζώνης ασφαλείας. Ο όγκος του μπουφάν δημιουργεί ένα κενό ανάμεσα στο σώμα και τη ζώνη, με αποτέλεσμα σε περίπτωση σύγκρουσης ο μηχανισμός να μην συγκρατήσει το σώμα ακαριαία, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού. Είναι προτιμότερο να βγάζετε το βαρύ μπουφάν και να χρησιμοποιείτε τη θέρμανση της καμπίνας.

