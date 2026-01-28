Ντόμινο αντιδράσεων από την απόσυρση φαρμάκου για τον καρκίνο του παχέος εντέρου

Οι ανησυχίες που εξέφραζε έντονα το τελευταίο διάστημα η φαρμακοβιομηχανία ότι τα δυσθεώρητα ύψη στα οποία κυμαίνεται το clawback (οι επιστροφές) είναι μη βιώσιμα για τις επιχειρήσεις οδήγησαν στην πρώτη απόσυρση ογκολογικού φαρμάκου από την ελληνική αγορά.

Πρόκειται για το μονοκλωνικό αντίσωμα panitumumab της βιοφαρμακευτικής εταιρίας Amgen (με έδρα την Καλιφόρνια των ΗΠΑ) που χορηγείται σε ογκολογικούς ασθενείς και μάλιστα αφορά τον δύσκολα αντιμετωπίσιμο μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου. Το panitumumab με εμπορική ονομασία Vectibix περιλαμβάνεται στην λίστα των φαρμακευτικών σκευασμάτων οριστικής διακοπής κυκλοφορίας του ΕΟΦ και οι ασθενείς που το χρειάζονται θα μπορούν να το προμηθεύονται για έκτακτη χρήση μέσω του ΙΦΕΤ, που αποτελεί το εναλλακτικό «κανάλι» περιορισμένης πρόσβασης των ασθενών.

