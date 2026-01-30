Πώς προχωρά η υιοθέτηση της AI στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και η θέση της Ελλάδας
JTeam
30 Ιανουαρίου 2026
Το γράφημα της εβδομάδας
Βήματα για την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται να κάνουν οι επιχειρήσεις ανά την Ευρώπη, με τα δεδομένα της Eurostat να μαρτυρούν αύξηση της τάξης του 6,5% το 2025 έναντι του 2024. Την ίδια στιγμή βέβαια φαίνεται ότι το προβάδισμα σε επίπεδο επιχειρηματικών σχημάτων πηγαίνει στις μεγάλες επιχειρήσεις, γεγονός που ενδέχεται να συνηγορεί στο γεγονός ότι η χώρα μας κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις της λίστας.
