Το μαγευτικό σπήλαιο με τον κρυφό καταρράκτη που μπορείς να δεις μόνο δύο φορές τον χρόνο

Ένα κρυμμένο «διαμάντι», ένα γεωλογικό θαύμα που αφήνει τους επισκέπτες έκθαμβους, αν έχουν την τύχη να το δουν από κοντά της δύο φορές που επιτρέπεται μέσα στον χρόνο

Στην καρδιά του Εθνικού Πάρκου Yorkshire Dales βρίσκεται το σπήλαιο Gaping Gill, ένα από τα μεγαλύτερα σπήλαια της Βρετανίας. Για την ακρίβεια, ο κεντρικός του θάλαμος είναι τόσο μεγάλος που θα μπορούσε να χωρέσει έναν ολόκληρο καθεδρικό ναό σου εσωτερικό του.

Η μαγεία του δεν σταματά εκεί. Ένας καταρράκτης ρέει στο σπήλαιο από κάνοντας την επίσκεψη στο Gaping Gill μία πραγματικά μοναδική εμπειρία. Μία εμπειρία για λίγους όμως, καθώς η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο για λίγες ημέρες τον χρόνο.

