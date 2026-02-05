LIFE NOW WHAT'S NEW

5 Φεβρουαρίου 2026

Και πάλι εκτός αγοράς η έπαυλη Τζένιφερ Λόπεζ - Μπεν Άφλεκ
Getty Images
Δεν την αγοράζει κανείς

Αποσύρθηκε και πάλι από την αγορά το ακίνητο που πωλούταν στην τιμή των 52 εκατ. δολαρίων της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μπεν Άφλεκ στο Μπέβερλι Χιλς, λίγους μήνες αφότου προσπάθησαν να προσελκύσουν εκ νέου αγοραστές με μείωση τιμής κατά 8 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με το Marketwatch, το πρώην ζευγάρι αγόρασε την πολυτελή έπαυλη τον Μάιο του 2023 έναντι 60,9 εκατ. δολαρίων, λιγότερο από ένα χρόνο μετά τον γάμο του και δαπάνησε εκατομμύρια για την ανακαίνισή της.

