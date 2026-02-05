Και πάλι εκτός αγοράς η έπαυλη Τζένιφερ Λόπεζ - Μπεν Άφλεκ

Δεν την αγοράζει κανείς

Αποσύρθηκε και πάλι από την αγορά το ακίνητο που πωλούταν στην τιμή των 52 εκατ. δολαρίων της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μπεν Άφλεκ στο Μπέβερλι Χιλς, λίγους μήνες αφότου προσπάθησαν να προσελκύσουν εκ νέου αγοραστές με μείωση τιμής κατά 8 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με το Marketwatch, το πρώην ζευγάρι αγόρασε την πολυτελή έπαυλη τον Μάιο του 2023 έναντι 60,9 εκατ. δολαρίων, λιγότερο από ένα χρόνο μετά τον γάμο του και δαπάνησε εκατομμύρια για την ανακαίνισή της.

