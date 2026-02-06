Ο γύρος της Ευρώπης με τα πόδια - Ένα ελληνικό νησί στη «χρυσή» πεντάδα

Περπατώντας την Ευρώπη: Από τις Δαλματικές Ακτές, τα άγρια ​​Καρπάθια Όρη, τα Βορειοδυτικά Υψίπεδα, τις Άλπεις του Εγκαδίν μέχρι το Παλάτι της Κνωσού στην Κρήτη

Για όσους πιστεύουν ότι το ταξίδι με τα πόδια είναι ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίσεις ένα μέρος, δεν υπάρχει τίποτα που να συγκρίνεται με ένα οδοιπορικό στην Ευρώπη, με μία περιοχή στην Ελλάδα να κατέχει περίοπτη θέση. Από ιστορικά μονοπάτια που συνδέουν τα χωριά με την ύπαιθρο, γεύματα με έμφαση στις τοπικές κουζίνες και πολιτισμούς με πλούσιο παρελθόν και κουλτούρα.

Τα ταξίδια πεζοπορίας και ορειβασίας έχουν να κάνουν με την απόλαυση τοπίων, την αρχιτεκτονική και τη γνωριμία με τους ντόπιους. Οι πέντε καλύτεροι φθινοπωρινοί προορισμοί που αξίζει να διανύσει κανείς περπατώντας στην Ευρώπη περιέχουν και μία ελληνική πόλη: την Κρήτη, που σύμφωνα με το Forbes είναι ιδανική, φιλοξενώντας μονοπάτια που συνδυάζουν μαγευτικά τοπία, ιστορικά χωριά και πολιτιστική κληρονομιά.

