Πρώην Ολυμπιονίκης των ΗΠΑ εκτελέστηκε στα Starbucks από καταζητούμενο

Η κοινότητα του πατινάζ θρηνεί τον τραγικό χαμό της πρώην πρωταθλήτρια των ΗΠΑ, Γκαμπριέλ Λάινχαν, που δολοφονήθηκε σε drive-thru της Starbucks στο Σεντ Λούις

Η Γκαμπριέλ «Σαμ» Λάινχαν, πρώην πατινέζ των ΗΠΑκαι αγαπητή προπονήτρια, δολοφονήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό της σε drive-thru της Starbucks στο Σεντ Λούις, Μιζούρι, το πρωί της Τρίτης (10/2). Η 28χρονη είχε κερδίσει ασημένιο μετάλλιο στο US Synchronized Skating Championships του 2014 και ήταν μέντορας για πολλούς αθλητές.

