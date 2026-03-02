Ριάνα: Η αμύθητη περιουσία της - Επιστρέφει στη μουσική;

Προσέλαβε την κόρη του Έλον Μασκ, την 21χρονη Βίβιαν Τζένα Γουίλσον, να είναι το μοντέλο για την καμπάνια της Savage X Fenty για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου 2026

Η Ριάνα για άλλη μια φορά άφησε να εννοηθεί πως επιστρέφει με την κυκλοφορία νέας μουσικής σε ένα βίντεο στο Instagram που μοιράστηκε, μετά από μια δεκαετή αποχή από την παραγωγή τραγουδιών, αλλά ο πλούτος της χτίστηκε μέσα από τις πολλαπλές επιχειρηματικές της δραστηριότητες αξίας πολλών δισ. δολαρίων, οι οποίες εκτείνονται από το μακιγιάζ μέχρι τα εσώρουχα.

Στο βίντεο στο Instagram, με τη λεζάντα «διάλειμμα για διαφημίσεις», η δισεκατομμυριούχος ποπ σταρ φαίνεται να μπαίνει σε ένα στούντιο ηχογράφησης στις 2:18 π.μ., όπου εργάζεται σε μια κονσόλα και κρατά σημειώσεις εν μέσω γέλιων με συναδέλφους. Τον Ιούνιο του 2024, η 38χρονη από τα Μπαρμπάντος δήλωσε «έτοιμη για comeback στο στούντιο» για να εργαστεί στο ένατο άλμπουμ της, που οι θαυμαστές ονόμασαν «R9», σε ένα πάρτι κυκλοφορίας της μάρκας περιποίησης μαλλιών Fenty Hair.

