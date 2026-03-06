Βρήκαμε το νέο spot της πόλης που συνδυάζει fine dining, επαγγελματικές συναντήσεις και διασκέδαση - Απέχει μια ανάσα

Τρεις λόγοι για να ζήσεις το πιο ολοκληρωμένο lifestyle experience μέσα στην πόλη.

Σε μια πόλη που τρέχει με ταχύτητα φωτός και όπου οι μέρες μας γεμίζουν με meetings, υποχρεώσεις και to-do lists, υπάρχουν ορισμένα spots που καταφέρνουν να συνδυάσουν όλα όσα χρειάζεσαι μέσα στην ημέρα. Από ένα επαγγελματικό ραντεβού μέχρι ένα όμορφο δείπνο ή ένα χαλαρό brunch το Σαββατοκύριακο.

Κάπως έτσι ανακαλύψαμε το The Fiction Athens, ένα νέο boutique ξενοδοχείο στο Μαρούσι, επί της Λεωφόρου Κηφισίας, που φιλοδοξεί να γίνει το νέο lifestyle meeting point των Βορείων Προαστίων. Με 39 δωμάτια, ιδιωτικό parking και τοποθεσία μόλις 15 λεπτά από το αεροδρόμιο, το The Fiction φέρνει έναν αέρα σύγχρονης φιλοξενίας σε μια από τις πιο δυναμικές επιχειρηματικές περιοχές της πόλης.

Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο χώρος μεταμορφώνεται και ακολουθεί τον ρυθμό της Αθήνας: Business hub την ημέρα, γαστρονομικός και lifestyle προορισμός όταν πέφτει το φως.

Αν έπρεπε να ξεχωρίσουμε τους λόγους που αξίζει να το ανακαλύψεις, υπάρχουν τρεις που ξεχωρίζουν.

1. Γιατί είναι το νέο business hub των Βορείων Προαστίων

Το The Fiction βρίσκεται σε ένα από τα σημαντικότερα επιχειρηματικά κέντρα της Αθήνας, εκεί όπου δραστηριοποιούνται δεκάδες μεγάλες εταιρείες και εμπορικά κέντρα.

Από το ζεστό lobby μέχρι τις ευρύχωρες συνεδριακές αίθουσες με θέα την πόλη, οι χώροι έχουν σχεδιαστεί ώστε να φιλοξενούν επαγγελματικές συναντήσεις, παρουσιάσεις, σεμινάρια και εταιρικές εκδηλώσεις. Και όλα υπό ατμόσφαιρα που ισορροπεί ανάμεσα στην κομψότητα και τη διακριτική πολυτέλεια, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ιδανικό για όσους θέλουν να συνδυάσουν παραγωγικότητα και άνεση.

2. Για το Lalane, το νέο γαστρονομικό talk of the town

Στο ισόγειο του The Fiction βρίσκεται το Lalane, μια σύγχρονη brasserie που φέρνει την κομψότητα της γαλλικής γαστρονομικής παράδοσης σε διάλογο με τη μεσογειακή κουζίνα.

Το μενού υπογράφει ο βραβευμένος με αστέρι Michelin σεφ Αλέξανδρος Τσιοτίνης, ο οποίος δημιουργεί πιάτα βασισμένα σε φρέσκες τοπικές πρώτες ύλες, με ισορροπία ανάμεσα στην παράδοση και το modern flair.

Από το πρωινό και το brunch μέχρι το δείπνο, το Lalane εξελίσσεται σε ένα νέο γαστρονομικό σημείο συνάντησης για τα Βόρεια Προάστια. Τα Σάββατα, μάλιστα, τα pre- και after-shopping brunches έχουν ήδη γίνει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ραντεβού της περιοχής, ειδικά για όσους συνδυάζουν μια βόλτα στο Golden Hall ή στο The Mall Athens με μια πιο εκλεπτυσμένη γαστρονομική εμπειρία.

3. Γιατί είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα ξενοδοχείο

Το The Fiction δεν σχεδιάστηκε απλώς ως ένας χώρος διαμονής, αλλά ως ένας πολυδιάστατος προορισμός που ενώνει φιλοξενία, γαστρονομία, ευεξία και lifestyle.

Η αισθητική του χώρου ακολουθεί τη φιλοσοφία του quiet luxury, με ζεστούς καφέ και μπεζ τόνους, υφές ξύλου και σύγχρονο design που δημιουργούν μια αίσθηση χαλαρής πολυτέλειας. Τα δωμάτια συνδυάζουν λειτουργικότητα και κομψότητα, ενώ τα pop έργα τέχνης προσθέτουν χαρακτήρα σε κάθε χώρο.

Στο Spa του ξενοδοχείου, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν θεραπείες ευεξίας με τα πολυτελή προϊόντα της Dr. Barbara Sturm, ενώ ο χώρος Library λειτουργεί ως curated pop-up store με επιλεγμένα brands και limited collections.

The Fiction:Ένας νέος ρυθμός φιλοξενίας στην πόλη

Το The Fiction Athens αποτελεί ένα ολοκληρωμένο νέο concept ξενοδοχείου που ανέπτυξε η SWOT Hospitality, σε συνεργασία με τη REDS του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η οποία ανέλαβε την πλήρη ανακαίνιση και επανατοποθέτηση του ακινήτου.

Περισσότερο από ένα ξενοδοχείο, το The Fiction είναι ένας χώρος που συνδυάζει business, γαστρονομία και διασκέδαση, από το πρώτο πρωινό meeting μέχρι το τελευταίο cocktail της βραδιάς.

Και κάπως έτσι, σε μια από τις πιο ζωντανές λεωφόρους της Αθήνας, γεννιέται ένας νέος προορισμός που δεν ακολουθεί απλώς τον ρυθμό της πόλης, αλλά τον ορίζει.

