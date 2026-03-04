Στιβ Σβάρτσμαν: Τι ποσό έβαλε στον τραπεζικό του λογαριασμό ο CEO της Blackstone το 2025

Μία «ανάσα» χαμηλότερα από το ρεκόρ των 1,27 δισ. δολαρίων του 2022. Ο ρόλος που παίζει ο «αφανής» ήρωας της Βlackstone και δεξί χέρι του 79χρονου

Κατά 1,24 δισ. δολάρια «φούσκωσαν» οι τσέπες του Διευθύνοντα Συμβούλου της Blackstone, Στιβ Σβάρτσμαν το 2025, λίγο κάτω από το ρεκόρ των 1,27 δισ. δολαρίων που πήρε πριν από τριετία. Σύμφωνα τo Bloomberg, o 79χρονος CEO εισέπραξε 1,1 δισ. δολάρια σε μερίσματα μόνο από το μερίδιό του, περίπου 20%, στον μεγαλύτερο διαχειριστή εναλλακτικών assets στον κόσμο ενώ κέρδισε επιπλέον 125,6 εκατ. δολάρια, κυρίως μέσω incentive fees και carry interest.

Οι απολαβές του Σβάρτσμαν από την εταιρεία που συνίδρυσε πριν από περίπου τέσσερις δεκαετίες τον έχουν καταστήσει έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, με περιουσία περίπου 44,2 δισ. δολαρίων. Η παχυλή αμοιβή του υπογραμμίζει πώς οι μεγαλύτεροι διαχειριστές εναλλακτικών assets έχουν προστατευθεί απέναντι στη δύσκολη περίοδο που διανύει το private equity, έχοντας διαφοροποιηθεί πολύ πέρα από τις ρίζες τους σε πρόσθετους τομείς όπως το credit, τo real estate και οι υποδομές.

