Voucher 750 ευρώ: Πώς κάνω αίτηση

Πρεμιέρα με προβλήματα (που πλέον έχουν αποκατασταθεί) έκανε η πλατφόρμα στο gov.gr για τo νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ με voucher 750 ευρώ σε περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους, μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε από τις 12:00 το μεσημέρι της Τρίτης 10 Μαρτίου μέχρι την Πέμπτη 12 Μαρτίου την ίδια ώρα. Πάνω από 2.300 αιτήσεις πραγματοποιούνταν το λεπτό και συνολικά 55.000 μέσα σε λίγη ώρα.

Το πρόγραμμα, με τίτλο «Προγράμματα Αναβάθμισης Δεξιοτήτων και Επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης» συνδυάζει δωρεάν εξ αποστάσεως κατάρτιση με εκπαιδευτικό επίδομα και πιστοποίηση γνώσης σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και σε δεξιότητες οικονομικού εγγραμματισμού.

