Σρι Λάνκα: Επιβάλλει τετραήμερη εργασία στους πολίτες εν όψει της ενεργειακής κρίσης

Καθώς τα αποθέματα καυσίμων μειώνονται αισθητά, η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα επιβάλλει τετραήμερη εργασία στους πολίτες της.

Μια νέα καθημερινότητα καλούνται να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι της Σρι Λάνκα, καθώς η έλλειψη καυσίμων οδηγεί τη χώρα στην καθιέρωση τετραήμερης εργασίας. Πρόκειται για ένα από τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζονται εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, με στόχο να περιοριστεί η κατανάλωση ενέργειας και να διατηρηθούν τα ήδη πιεσμένα αποθέματα.

Από την Τετάρτη 18/3, δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία και πανεπιστήμια θα λειτουργούν μόνο τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, ενώ όπου είναι δυνατόν θα προωθείται η τηλεργασία. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση απευθύνει σύσταση προς τον ιδιωτικό τομέα να ακολουθήσει το ίδιο παράδειγμα, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Καθώς η ενεργειακή κρίση έχει ήδη «χτυπήσει» την πόρτα τους, οι αρμόδιοι προσπαθούν να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο το πρόβλημα που έχει προκύψει.

Η Σρι Λάνκα παίρνει καθοριστικά μέτρα για την προστασία των ενεργειακών πηγών

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης πίεσης στην αγορά καυσίμων, με τις αρχές να έχουν ήδη προχωρήσει στην επιβολή περιορισμών στη διάθεσιμότητά τους. Για την ακρίβεια, έχουν τεθεί ανώτατα όρια στην ποσότητα που μπορεί να προμηθευτεί κάθε οδηγός σε εβδομαδιαία βάση. Σε πολλές περιοχές της χώρας καταγράφονται εκτεταμένες ουρές στα πρατήρια, σε μια προσπάθεια να γεμίσουν τα ντεπόζιτα. Η εικόνα αυτή παραπέμπει σε προηγούμενες περιόδους έντονης οικονομικής δυσχέρειας για τη Σρι Λάνκα, εντείνοντας την ανησυχία των πολιτών για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμόδιων αρχών, τα διαθέσιμα αποθέματα καυσίμων επαρκούν για περίπου έξι εβδομάδες, ωστόσο υπογραμμίζεται ότι η επάρκεια αυτή εξαρτάται άμεσα από την ομαλή συνέχιση των εισαγωγών. Οποιαδήποτε διαταραχή στον εφοδιασμό θα μπορούσε να επιδεινώσει σημαντικά την κατάσταση, με άμεσες επιπτώσεις τόσο στην οικονομική δραστηριότητα όσο και στην καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι βασικές υπηρεσίες, όπως τα νοσοκομεία, τα λιμάνια και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, θα συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς προβλήματα.

Η ενεργειακή πίεση που αντιμετωπίζει η Σρι Λάνκα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δυσκολιών που καταγράφονται σε ολόκληρη τη Νότια Ασία. Πολλές χώρες της περιοχής, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές καυσίμων, βρίσκονται αντιμέτωπες με ελλείψεις και καθυστερήσεις στην προμήθεια. Στο Μπανγκλαντές έχουν ήδη εφαρμοστεί προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος, ενώ πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν προχωρήσει σε πρόωρες αργίες με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Στο Πακιστάν, τα σχολεία λειτουργούν εξ αποστάσεως, ενώ έχουν αυξηθεί οι τιμές των καυσίμων σε μια προσπάθεια περιορισμού της ζήτησης και αποτροπής φαινομένων αγοράς μεγάλων ποσοτήτων για αποθήκευση.

