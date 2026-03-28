Μαρινέλλα: Το τέλος μιας μυθικής διαδρομής – Η γυναίκα που άλλαξε για πάντα το ελληνικό τραγούδι

Το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα. Η καλλιτεχνική διαδρομή και η καθοριστική παρουσία της γυναίκας που άλλαξε την ελληνική ψυχαγωγία

Η είδηση του θανάτου της Μαρινέλλας έγραψε τον επίλογο μιας από τις πιο λαμπρές και επιδραστικές καριέρες στην ιστορία του ελληνικού πολιτισμού. Η εμβληματική ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω της μια μουσική κληρονομιά που επαναπροσδιόρισε την έννοια της ψυχαγωγίας στην Ελλάδα.

Η κατάσταση της υγείας της είχε απασχολήσει έντονα το πανελλήνιο μετά την τελευταία της δημόσια εμφάνιση στο Ηρώδειο, η οποία έμελλε να είναι και η τελευταία δημόσια εμφάνιση μιας σπουδαίας ζωής. Η πορεία της Μαρινέλλας, ή κατά κόσμον Κυριακής Παπαδοπούλου, ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη τη δεκαετία του '50. Η συνάντησή της με τον Στέλιο Καζαντζίδη υπήρξε καθοριστική, δημιουργώντας το πιο επιτυχημένο ντουέτο στην ιστορία του λαϊκού τραγουδιού. Ωστόσο, η Μαρινέλλα κατάφερε κάτι σπάνιο: να αποδεσμευτεί από τη σκιά του μεγάλου τραγουδιστή και να χαράξει μια αυτόνομη, ακόμα πιο λαμπερή πορεία.

Ήταν η πρώτη που τόλμησε να αφήσει την καρέκλα και να ερμηνεύσει όρθια, χρησιμοποιώντας όλο της το σώμα και τα χέρια της ως εκφραστικά μέσα. Εισήγαγε τα φαντασμαγορικά σόου στα νυχτερινά κέντρα, εκπροσώπησε την Ελλάδα στην πρώτη της συμμετοχή στη Eurovision το 1974 με το «Κρασί, θάλασσα και το αγόρι μου» και συνεργάστηκε με τους κορυφαίους συνθέτες της χώρας, από τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Μίκη Θεοδωράκη μέχρι τον Γιώργο Χατζηνάσιο και τον Σταύρο Ξαρχάκο.

Η πειθαρχία της και ο σεβασμός της προς το κοινό ήταν παροιμιώδη. Ακόμα και σε προχωρημένη ηλικία, η φωνή της παρέμενε αναλλοίωτη, ενώ η σκηνική της παρουσία δεν έχασε ποτέ τη δυναμική της. Η Μαρινέλλα δεν υπήρξε απλώς μια τραγουδίστρια· ήταν ένα πρότυπο γυναικείας χειραφέτησης και επαγγελματισμού, μια γυναίκα που επέβαλε τους δικούς της όρους σε μια ανδροκρατούμενη βιομηχανία και κατάφερε να παραμείνει επίκαιρη για πάνω από έξι δεκαετίες.