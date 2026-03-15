Τζένη Μπαλατσινού: «Δεν είμαι η γυναίκα του υπουργού, ούτε η κυρία κανενός»

Με αφορμή το 3ο Women's Forum Είμαι Εδώ Για Εσένα, η Τζένη Μπαλατσινού μίλησε στα κανάλια και απάντησε σε ερωτήσεις... όπως έπρεπε.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες, Σάββατο 14 Μαρτίου, το 3ο Women's Forum «Είμαι Εδώ Για Εσένα» που διοργάνωσε το JennyGr. Συνολικά, 13 ομιλητές έδωσαν το «παρών» και μοιράστηκαν με το κοινό τις προσωπικές τους ιστορίες, αναδεικνύοντας και καλύπτοντας ένα τεράστιο φάσμα ζητημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες σήμερα. Η διοργάνωση άνοιξε με την ομιλία της Τζένης Μπαλατσινού, με την ίδια να εστιάζει στις “ταμπέλες” που συχνά τις έχουν φορέσει.

Όπως αποδείχθηκε ορισμένοι εξακολουθούν να "οριοθετούν" την προσωπικότητα και τη σημασία μιας γυναίκας με ταμπέλες... Κάτι που ειρωνικά ήταν και το θέμα της ομιλίας της Τζένης Μπαλατσινού στο Είναι Εδώ Για Εσένα 2026. Κατά τις δηλώσεις που έκανε στα κανάλια μετά το πέρας του forum, δημοσιογράφος δε δίστασε να ρωτήσει την Τζένη Μπαλατσινού “πόσο εύκολο είναι να είναι η γυναίκα του υπουργού Βασίλη Κικίλια;”. Εκείνη με τη σειρά της απάντησε αφοπλιστικά:

«Δεν είμαι γυναίκα του Υπουργού. Και ούτε είμαι η κυρία κανενός. Είμαι από μόνη μου αυτό που είμαι».

Προσθέτοντας το σχόλιο στην γυναίκα δημοσιογράφο που της έκανε την ερώτηση: «Και είδες τώρα κάνεις και εσύ αυτό το λάθος, βάζεις τίτλους στις γυναίκες». Τόνισε επίσης την υποχρέωση που έχουν οι γυναίκες απέναντι στον εαυτό τους να μην βάζουν "τίτλους στις άλλες γυναίκες». «Οπότε λίγο αυτό πρέπει να το διαχειριζόμαστε πιο κομψά. Λοιπόν, είμαι αυτή που είμαι, έχω μια διαδρομή… και ο σύντροφός μου και σύζυγός μου είναι ο Βασίλης», συμπλήρωσε.

H ίδρυση της πρώτης Βρεφικής Κοινωνικής Ιματιοθήκης

Πέρα από τις ομιλίες, το Women’s Forum 2026 είχε και έναν πρακτικό στόχο. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη δημιουργία της «First Steps», της πρώτης Βρεφικής Κοινωνικής Ιματιοθήκης στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Humanity Greece. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στη στήριξη οικογενειών που έχουν ανάγκη, προσφέροντας βρεφικά είδη και ενισχύοντας το δίκτυο προσφοράς.

Το Women’s Forum "Είμαι Εδώ για Εσένα" ανανέωσε το ραντεβού του για την επόμενη χρονιά, παραμένοντας ένας χώρος ουσιαστικής επικοινωνίας και ενδυνάμωσης.