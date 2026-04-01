Η χώρα που αναζητά εργαζομένους με μισθούς έως και 6.500 ευρώ: Οι πιο περιζήτητοι τομείς

Μια ευρωπαϊκή χώρα προσφέρει χιλιάδες θέσεις με υψηλούς μισθούς και μεγάλη ζήτηση για εξειδικευμένους επαγγελματίες

Ένας από τους πιο ελκυστικούς εργασιακούς προορισμούς στην Ευρώπη είναι η Ελβετία, με χιλιάδες ενεργές θέσεις εργασίας και μισθούς που μπορούν να φτάσουν τα 6.500 ευρώ τον μήνα ή και να τα ξεπεράσουν σε εξειδικευμένους τομείς. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του ευρωπαϊκού δικτύου απασχόλησης EURES, η χώρα διαθέτει περίπου 20.000 διαθέσιμες θέσεις, γεγονός που αντικατοπτρίζει την υψηλή ζήτηση για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό.

Οι ευκαιρίες κατανέμονται σε διάφορους τομείς, με ιδιαίτερη έμφαση στην υγεία, τη βιομηχανία, τις κατασκευές και τα τεχνικά επαγγέλματα. Αυτή η ανάγκη οφείλεται τόσο στη γήρανση του πληθυσμού όσο και στη δυναμική οικονομία της χώρας, που απαιτεί επαγγελματίες με ειδική κατάρτιση και προϋπηρεσία. Ωστόσο, για να εργαστεί κανείς στην Ελβετία, απαιτείται η έκδοση άδειας διαμονής ή εργασίας, καθώς και η κάλυψη των ειδικών απαιτήσεων κάθε θέσης.

