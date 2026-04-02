9 στους 10 πλουσιότερους ανθρώπους είναι Αμερικανοί, 1 Ευρωπαίος και καμία γυναίκα, σύμφωνα με το Forbes

Οι ανακατατάξεις που πραγματοποιήθηκαν τον μήνα Απρίλιο στη λίστα του Forbes έδειξαν ανδρική κυριαρχία στη δεκάδα με τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου.

Αν ζεις στην Ελλάδα τον τελευταίο μήνα, σίγουρα έχεις παρατηρήσει την αλλαγή σκηνικού στις τιμές, αφού ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει εκτοξεύσει τα πάντα στα ύψη. Από αυτή τη ραγδαία άνοδο δεν έμειναν ανεπηρέαστοι οι πιο πλούσιοι άνθρωποι του κόσμου. Καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου, τα έσοδά τους επηρεάστηκαν από την εμπόλεμη κατάσταση και το κλίμα που επικρατεί στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τροποποιήσεις στη σχετική λίστα που δημοσιεύει κάθε μήνα το περιοδικό Forbes. Να υπογραμμίσουμε σε αυτό το σημείο, πως οι πολυεκατομμυριούχοι, παραμένουν πολυεκατομμυριούχοι - σε περίπτωση που πρόλαβες να ανησυχήσεις.

Σύμφωνα με το δημοσιευμένο υλικό, μόνο τέσσερις από τους δέκα πάμπλουτους ανθρώπους μπόρεσαν να διατηρήσουν τη θέση που είχαν τον περασμένο μήνα στην κατάταξη, με κάποιους να υποδέχονται τον μήνα Απρίλιο φτωχότεροι κατά αρκετά δισεκατομμύρια. Εννέα από τα δέκα πρόσωπα που υπάρχουν στη λίστα είναι Αμερικανοί και μόλις ένας - ναι, μόλις ένας - είναι Ευρωπαίος. Ο λόγος για τον Γάλλο Μπέρναρ Αρνό του ομίλου LVMH, που από την 7η θέση του προηγούμενου μήνα, βρίσκεται πλέον στη 10η.

Να σημειωθεί πως η λίστα των πλουσιότερων ανθρώπων για τον Απρίλιο επιβεβαιώνει για ακόμη μία χρονιά τη σαφή ανισορροπία φύλου στην κορυφή της παγκόσμιας οικονομικής πυραμίδας. Οι πρώτες θέσεις καταλαμβάνονται σχεδόν αποκλειστικά από άνδρες, κυρίως από τον χώρο της τεχνολογίας και των επενδύσεων. Η απουσία γυναικείου ονόματος από την κορυφή είναι κομμάτι μιας διαχρονικής πραγματικότητας. Παρότι ο συνολικός αριθμός των γυναικών δισεκατομμυριούχων αυξάνεται σταδιακά, εξακολουθούν να αποτελούν μόλις το 14% των συνολικών δισεκατομμυριούχων παγκοσμίως, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Forbes.

Αυτά τα στοιχεία μαρτυρούν, ότι η παρουσία τους ενισχύεται μεν, αλλά με αργούς ρυθμούς και χωρίς να επηρεάζει ουσιαστικά την κορυφή της κατάταξης. Η τελευταία φορά που γυναίκα βρέθηκε κοντά στις υψηλότερες θέσεις, ήταν η περίπτωση της Άλις Γουόλτον, η οποία παραμένει η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο, με περιουσία που ξεπερνά τα 130 δισ. δολάρια. Αν τώρα σου έχει γεννηθεί κάποια απορία, για τον άνθρωπο που βρίσκεται στην κορυφή με καθαρή περιουσία 817 δισ. δολάρια, είναι - ξανά - ο Έλον Μασκ.

Η λίστα με τους 10 πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου για τον Απρίλιο του 2026