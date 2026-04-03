10 χρόνια «Πασχαλινά Αβγά» ΑΒ: Μια ιστορία για το πώς οι πασχαλινές αγορές σου μπορούν να χαρίσουν χαμόγελα σε παιδιά που το έχουν ανάγκη

Κάποιες πασχαλινές αγορές έχουν μεγαλύτερη αξία. Τα Πασχαλινά Αβγά της ΑΒ Βασιλόπουλος γιορτάζουν 10 χρόνια προσφοράς και μας δίνουν έναν πολύ όμορφο λόγο να συμμετέχουμε κι εμείς.

Φαντάσου φέτος το Πάσχα να γεμίζεις το καλάθι του σούπερ μάρκετ σου και, χωρίς καμία επιπλέον προσπάθεια, να προσφέρεις κάτι ουσιαστικό. Όχι συμβολικά, αλλά πραγματικά. Σε έχουμε! Αυτό ακριβώς κάνει εδώ και μια δεκαετία τα Πασχαλινά Αβγά της ΑΒ Βασιλόπουλος: Μετατρέπουν μια απλή, καθημερινή αγορά σε πράξη προσφοράς για παιδιά που το έχουν ανάγκη.

Και φέτος, η πρωτοβουλία γίνεται ακόμη πιο ξεχωριστή, αφού συμπληρώνει 10 χρόνια συνεχούς στήριξης, δημιουργικότητας και αλληλεγγύης.



Μια δράση με αποτύπωμα: 10 χρόνια, πάνω από 200.000€ προσφοράς

Σε αυτή τη δεκαετή διαδρομή, τα Πασχαλινά Αβγά της ΑΒ έχουν στηρίξει έξι διαφορετικούς οργανισμούς, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 200.000 ευρώ για παιδιά που χρειάζονται φροντίδα και υποστήριξη.

Αυτό αποδεικνύει ότι δεν μιλάμε απλώς για μια εποχική ενέργεια, αλλά για μια από τις πιο σταθερές και ουσιαστικές πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς, με επίκεντρο πάντα το παιδί. Και ίσως αυτό είναι που την κάνει να ξεχωρίζει: Το γεγονός ότι πρόκειται για μια δράση που μεγαλώνει μαζί με τα χαμόγελα που δημιουργεί.



Κάτι αλλάζει

Τα Πασχαλινά Αβγά φέτος στηρίζουν τον οργανισμό «Χαμόγελο του Παιδιού». Πώς; Με κάθε αγορά Πασχαλινών Αβγών οι καταναλωτές προσφέρουν 0,30€ ενώ η ΑΒ Βασιλόπουλος διπλασιάζει το συνολικό ποσό. Έτσι, μια μικρή κίνηση μετατρέπεται σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Σε πραγματική ενίσχυση για παιδιά που το έχουν ανάγκη.

Ένα αβγό σχεδιασμένο από παιδιά, για παιδιά - Όταν η φαντασία των παιδιών γίνεται μέρος της δράσης

Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη δράση ακόμη πιο ξεχωριστή είναι ο αυθεντικός, παιδοκεντρικός της χαρακτήρας. Δηλαδή πώς; Οι φετινές συσκευασίες των Πασχαλινών Αβγών κοσμούνται από ζωγραφιές παιδιών του Χαμόγελου του Παιδιού, κυκλοφορούν σε 4 διαφορετικά σχέδια και χρώματα και διατίθενται σε 2 μεγέθη (220g και 150g).

Να γιατί κάθε αβγό είναι κάτι παραπάνω από ένα πασχαλινό δώρο. Είναι μια μικρή ιστορία δημιουργικότητας και ελπίδας. Με αφορμή τα 10 χρόνια, η ΑΒ Βασιλόπουλος ανοίγει ακόμη περισσότερο τη δράση στα ίδια τα παιδιά. Μέσα από έναν διαγωνισμό ζωγραφικής, καλεί τα παιδιά των πελατών της να δημιουργήσουν τις δικές τους πασχαλινές ζωγραφιές.

Οι 4 νικητές θα δουν τα έργα τους να κοσμούν τις συσκευασίες των Πασχαλινών Αβγών του 2027 και θα κερδίσουν:

5 ιδιαίτερα μαθήματα ζωγραφικής για την εκμάθηση δημιουργίας ενός χαρακτήρα

Πλήρες σετ υλικών για την παρακολούθηση των μαθημάτων

Ξύλινο βαλιτσάκι με 66 είδη ζωγραφικής

Συλλεκτική tote bag

Γιατί εδώ, η δημιουργικότητα δεν είναι απλώς συμμετοχή. Είναι ευκαιρία.

Μια ξεχωριστή εμπειρία για μικρούς και μεγάλους

Η δράση αποκτά και βιωματική διάσταση μέσα από μια ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 04/04/2026 στο Παιδικό Μουσείο.

Εκεί, 120 παιδιά και οι γονείς τους θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη δράση, να συμμετάσχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες ζωγραφικής και να ζήσουν μια εμπειρία γεμάτη φαντασία, έκφραση και προσφορά.

Γιατί τελικά έχει σημασία

Σε μια εποχή που όλα γίνονται πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο «έτοιμα», τέτοιες πρωτοβουλίες μας θυμίζουν κάτι πολύ απλό: Ότι ακόμα και οι μικρές επιλογές, όπως το σοκολατένιο αβγό που θα προσφέρουμε στο βαφτιστήρι μας, μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο.

Τα Πασχαλινά Αβγά της ΑΒ Βασιλόπουλος δεν είναι απλώς προϊόντα. Είναι ένας τρόπος να συμμετέχεις. Να προσφέρεις. Να γίνεις μέρος μιας αλυσίδας φροντίδας. Και ίσως, τελικά, αυτό να είναι και το πιο όμορφο νόημα του Πάσχα.

Από την ΑΒ Βασιλόπουλος και τα Πασχαλινά Αβγά, καλή Ανάσταση!

