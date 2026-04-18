«Ακαδημία βιαστών»: Άντρες ανταλλάσσουν οδηγίες για να ναρκώνουν και να κακοποιούν τις γυναίκες τους

Αποκαλύψεις για διαδικτυακές κοινότητες όπου άνδρες αντάλλασσαν οδηγίες για σεξουαλική κακοποίηση συντρόφων προκαλούν διεθνή κατακραυγή. Ανατριχιάζει η έρευνα που ήρθε στο φως.

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι αποκαλύψεις γύρω από την ύπαρξη της λεγόμενης «παγκόσμιας ακαδημίας βιαστών», ενός όρου που χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει διαδικτυακές ομάδες σε ψηφιακές πλατφόρμες, όπου άνδρες αντάλλασσαν οδηγίες για τη σεξουαλική κακοποίηση των συντρόφων τους. Η υπόθεση ήρθε στο φως μέσα από έρευνα του CNN και συνδέεται με μία από τις πιο σοκαριστικές ποινικές υποθέσεις των τελευταίων ετών.

Αφορμή για την αποκάλυψη της "ακαδημίας" ήταν ο Dominique Pelicot, ο οποίος το 2024 κατηγορήθηκε για τους παρατεταμένους μαζικούς βιασμούς που ενορχήστρωνε εις βάρος της γυναίκας του, Ζιζέλ Πελικό. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, νάρκωνε τη σύζυγό του και επέτρεπε σε άλλους άνδρες να τη βιάζουν. Η Πελικό υπέστη περισσότερες από 200 σεξουαλικές επιθέσεις από περίπου 70 διαφορετικούς άνδρες, αριθμοί που αποτυπώνουν τη φρίκη της υπόθεσης.

Μετέπειτες έρευνες αποκάλυψαν ότι τέτοιες πρακτικές δεν περιορίζονταν σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Σε πλατφόρμες όπως το Telegram και ιστοσελίδες όπως το Coco λειτουργούσαν ομάδες με χιλιάδες μέλη. Σε μία από αυτές, με την ονομασία «Zzz», χρήστες αντάλλασσαν «συμβουλές» για το πώς να ναρκώνουν τις συντρόφους τους και να αποφεύγουν τον εντοπισμό.

Παράλληλα, υλικό από τις επιθέσεις διακινούνταν σε ιστότοπους όπως το Motherless.com. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η συγκεκριμένη πλατφόρμα φιλοξενεί περισσότερα από 20.000 βίντεο που σχετίζονται με περιεχόμενο «sleep», δηλαδή υλικό στο οποίο τα θύματα φαίνονται αναίσθητα.

Τα βίντεο αυτά συγκεντρώνουν εκατοντάδες χιλιάδες προβολές, ενώ η ιστοσελίδα δέχθηκε περίπου 62 εκατομμύρια επισκέψεις μόνο μέσα σε έναν μήνα.

Οι χρήστες των ομάδων δεν περιορίζονταν στην ανταλλαγή εμπειριών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πωλούνταν ουσίες που –όπως ισχυρίζονταν οι διακινητές– δεν είχαν γεύση ή οσμή και μπορούσαν να αποσταλούν σε οποιαδήποτε χώρα, με τιμή που έφτανε περίπου τα 175 δολάρια. Επιπλέον, πολλοί χρησιμοποιούσαν εύκολα προσβάσιμα φάρμακα ή υπνωτικά, αντί για πιο γνωστές ουσίες όπως το Rohypnol. Στόχος ήταν να μην μένουν ίχνη των υπνοτικών στον οργανισμό των θυμάτων, δυσκολεύοντας την απόδειξη του εγκλήματος.

Παρά το σοκαριστικό εύρος της υπόθεσης, οι καταδίκες παραμένουν σχετικά περιορισμένες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δράστες καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 8 έως 11 έτη. Ωστόσο, πολλά περιστατικά δεν καταγγέλλονται ποτέ. Η σεξουαλική κακοποίηση με χρήση ουσιών (drug-facilitated sexual abuse) θεωρείται από τα πιο υποαναφερόμενα εγκλήματα. Τα θύματα συχνά δεν γνωρίζουν τι έχει συμβεί, ενώ όταν το αντιλαμβάνονται, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην απόδειξη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και όταν υπάρχουν βίντεο, αυτά δεν θεωρούνται επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.

Μετά τις αποκαλύψεις, το Coco έκλεισε, ενώ το Telegram ανακοίνωσε την αφαίρεση σχετικών ομάδων και την ενίσχυση των ελέγχων. Παρ’ όλα αυτά, παρόμοιες κοινότητες συνεχίζουν να εμφανίζονται αλλού, αποδεικνύοντας ότι το πρόβλημα δεν έχει εξαλειφθεί.

Η υπόθεση της «ακαδημίας βιαστών» δεν αφορά μόνο την εγκληματικότητα στο διαδίκτυο, αλλά και βαθύτερα κοινωνικά ζητήματα. Οι δράστες δεν ήταν άγνωστοι, αλλά άνθρωποι που τα θύματα εμπιστεύονταν: σύντροφοι, σύζυγοι, ακόμη και πατέρες των παιδιών τους. Οι αριθμοί που συνοδεύουν την υπόθεση — δεκάδες δράστες, εκατοντάδες επιθέσεις, χιλιάδες χρήστες και δεκάδες χιλιάδες βίντεο — σκιαγραφούν ένα φαινόμενο πολύ πιο διωγκομένο.

Η αντιμετώπισή του απαιτεί όχι μόνο τεχνολογικές λύσεις και αυστηρότερη επιτήρηση των πλατφόρμων, αλλά ουσιαστικότερη αλλαγή στη στάση της κοινωνίας απέναντι στη συναίνεση, την κακοποίηση και την ευθύνη.