Πώς να κάνεις digital declutter και να πάρεις πίσω τον έλεγχο της καθημερινότητάς σου

Μικρές, πρακτικές αλλαγές στο κινητό σου που θα μειώσουν το ψηφιακό χάος και θα σε βοηθήσουν να νιώσεις πιο ήρεμη και συγκεντρωμένη

Αν νιώθεις ότι το κινητό σου σε κουράζει αντί να σε εξυπηρετεί, δεν είσαι η μόνη. Η καθημερινότητά μας έχει μεταφερθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου στην οθόνη: δουλειά, επικοινωνία, ψυχαγωγία, ακόμα και οι σκέψεις μας. Και κάπου εκεί, ανάμεσα σε apps που δεν χρησιμοποιούμε, ατελείωτα notifications και φωτογραφίες που δεν θα ξαναδούμε ποτέ, δημιουργείται ένα ψηφιακό χάος που επηρεάζει πολύ περισσότερο απ’ όσο νομίζουμε.

Το digital clutter δεν είναι απλώς θέμα οργάνωσης, είναι θέμα ψυχικής ενέργειας. Κάθε ειδοποίηση που εμφανίζεται στην οθόνη μας λειτουργεί σαν μια μικρή διακοπή στη σκέψη μας. Κάθε screenshot που κρατάμε «για μετά» είναι μια εκκρεμότητα που δεν κλείνει ποτέ. Ο εγκέφαλος, ακόμη κι αν δεν το συνειδητοποιούμε, καταγράφει όλα αυτά τα ανοιχτά «loops» και αυξάνει το αίσθημα πίεσης και διάσπασης προσοχής.

Αυτός είναι και ο λόγος που πολλές φορές πιάνουμε το κινητό μας χωρίς λόγο, μόνο και μόνο για να χαθούμε μέσα σε αυτό. Δεν είναι χαλάρωση, αλλά υπερδιέγερση μεταμφιεσμένη σε συνήθεια. Το digital declutter έρχεται να επαναφέρει την ισορροπία. Όχι με δραστικές, εξαντλητικές αλλαγές, αλλά με μικρά, συνειδητά βήματα που κάνουν μεγάλη διαφορά.

Πώς να κάνεις ξεκαθάρισμα της ψηφιακής σου καθημερινότητας

Ξεκίνα από τα πιο απλά: τις εφαρμογές σου. Αν δεν έχεις χρησιμοποιήσει μια εφαρμογή τον τελευταίο μήνα, είναι πολύ πιθανό να μην τη χρειάζεσαι. Η διαγραφή της δεν είναι απώλεια. Το ίδιο ισχύει και για τα notifications. Δεν χρειάζεται να γνωρίζεις κάθε like, κάθε προσφορά, κάθε update σε πραγματικό χρόνο. Κράτα μόνο όσα έχουν πραγματική σημασία για εσένα. Μπορείς ακόμα να απενεργοποιήσεις και τις ειδήσεις. Ωραίο το να ενημερώνεσαι αλλά και η μόνιμη αυτή ταραχή που μας δημιουργεί ένα έγκλημα ή μια πολιτική αλλαγή, ίσως κάποιες φορές είναι περιττή.

Έπειτα, έρχονται οι φωτογραφίες. Εκεί κρύβεται ίσως η μεγαλύτερη ψηφιακή υπερφόρτωση. Διπλές φωτογραφίες, θολές λήψεις, screenshots που δεν θα ξαναδείς ποτέ. Η διαγραφή τους δεν είναι μόνο θέμα αποθήκευσης, είναι μια πράξη ξεκαθαρίσματος και στο μυαλό.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και τα notes σου. Πολλές φορές γράφουμε σκέψεις, ιδέες, υπενθυμίσεις χωρίς καμία οργάνωση. Με τον καιρό, αυτά συσσωρεύονται και χάνουν την αξία τους. Δοκίμασε να δημιουργήσεις απλές κατηγορίες ή να διαγράφεις ό,τι δεν σε εξυπηρετεί πια.

Το πιο σημαντικό όμως κομμάτι είναι τα όρια. Το digital declutter δεν ολοκληρώνεται με ένα καθάρισμα, είναι μια συνεχής στάση απέναντι στη χρήση της τεχνολογίας. Όρισε συγκεκριμένες ώρες για social media, απέφυγε το scrolling χωρίς σκοπό και δώσε στον εαυτό σου «offline» στιγμές μέσα στη μέρα.

Το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς ένα πιο τακτοποιημένο κινητό αλλά ένα ένα πιο ήρεμο μυαλό για αυτό στις μέρες μας είναι μεγάλη πολυτέλεια.