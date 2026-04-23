«ΜΑΖΙ στη Ζωή, Μαζί στη Σκηνή»: Ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό υπερθέαμα

Η κοινότητα ΕΣΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ παρουσιάζει το «Μαζί στη Ζωή, Μαζί στη Σκηνή», ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό υπερθέαμα, «Μια ιστορία από το Γαλαξείδι, της Αθηνάς Δόνγκα», για μία μόνο παράσταση, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 30 Απριλίου 2026 και ώρα 20:00

Η παράσταση πρωτοπαρουσιάστηκε στο Γαλαξίδι το 2025, στο πλαίσιο του 1ου Φεστιβάλ Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΜΑΖΙ στη Γιορτή».

Το Φεστιβάλ-ύμνος στον ενεργό πολίτη κάθε ηλικίας και κοινωνικής ομάδας ήταν πρωτοβουλία της πολυβραβευμένης κοινότητας «Εστία Άγιος Νικόλαος», όπου τα τελευταία 33 χρόνια άτομα με και χωρίς αναπτυξιακές αναπηρίες ζουν, εργάζονται και διασκεδάζουν μαζί, σε μια σχέση αμοιβαίου εμπλουτισμού.

Η παράσταση είναι μια ζωντανή, συμπεριληπτική σκηνική σύνθεση στην οποία άτομα με και χωρίς νοητική αναπηρία, παιδιά, μέλη της Εστίας και πολίτες του Γαλαξειδίου εμφανίζονται επί σκηνής χωρίς ρόλους, μόνο με την αλήθεια τους. Η φετινή παράσταση του έργου εστιάζει στη συνύπαρξη, την ορατότητα και τη συλλογική παρουσία και αποτελεί μέρος του 2ου Φεστιβάλ «ΜΑΖΙ στη Γιορτή».

Γιόρτασε και εσύ Μαζί μας!

Πέμπτη 30 Απριλίου

20:00 Μέγαρο Μουσικής Αθηνών - Αίθουσα Τριάντη

Μουσικοχορευτικό υπερθέαμα «ΜΑΖΙ στη Ζωή, Μαζί στη Σκηνή»

Σύλληψη - χορογραφία- σκηνοθεσία: Αθηνά Δόγκα

Πρωταγωνιστές: 40μελής χορευτική ομάδα Γαλαξειδίου, με και χωρίς αναπηρίες

Αφήγηση: Λένα Παπαληγούρα, ηθοποιός