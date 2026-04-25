Ο πρίγκιπας Χάρι απαντά στους χαρακτηρισμούς: «Θα ανήκω πάντα στη βασιλική οικογένεια»

Ο πρίγκιπας Χάρι ξεκαθαρίζει ότι, παρά την αποχώρησή του από τα βασιλικά καθήκοντα, παραμένει μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Έξι χρόνια μετά την αποχώρησή του από τον ρόλο του ως ανώτερο μέλος της βρετανικής μοναρχίας, ο πρίγκιπας Χάρι επανέρχεται στο προσκήνιο με μια σαφή τοποθέτηση: «Θα είμαι πάντα μέρος της βασιλικής οικογένειας».

Ο Δούκας του Σάσεξ, 41 ετών, μίλησε στο ITV κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικής επίσκεψής του στην Ουκρανία στις 24 Απριλίου, όπου συμμετείχε σε ανθρωπιστική δράση. Ερωτηθείς αν αποδέχεται τον χαρακτηρισμό «μη ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας», απάντησε κατηγορηματικά: «Όχι. Θα είμαι πάντα μέρος της βασιλικής οικογένειας».

Ο ίδιος τόνισε ότι συνεχίζει να επιτελεί το έργο που θεωρεί πως είναι η αποστολή του: «Είμαι εδώ, δουλεύοντας, κάνοντας αυτά για τα οποία γεννήθηκα. Μου αρέσει να κάνω αυτά τα ταξίδια, να στηρίζω φίλους και να φέρνω στο προσκήνιο ζητήματα που συχνά ξεχνιούνται».

Κατά την επίσκεψή του, ο Χάρι συνεργάστηκε με την οργάνωση HALO Trust, εξερευνώντας νέες τεχνολογίες αποναρκοθέτησης κοντά στην πόλη Μπούτσα. Η δράση αυτή έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η μητέρα του, Πριγκίπισσα Νταϊάνα, είχε συγκλονίσει τον κόσμο το 1997 περπατώντας σε ναρκοπέδιο στην Αγκόλα, αναδεικνύοντας το ζήτημα των ναρκών.

Η δήλωση του Χάρι έρχεται σε συνέχεια μιας μακράς και συχνά τεταμένης πορείας σχέσεων με τη βασιλική οικογένεια. Το 2020, ο ίδιος και η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ, ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να αποσυρθούν από τα βασιλικά καθήκοντα, επιδιώκοντας οικονομική ανεξαρτησία και έναν πιο «προοδευτικό» ρόλο μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Βόρειας Αμερικής.

Ακολούθησε η γνωστή συνάντηση στο Sandringham, όπου η Βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ ξεκαθάρισε ότι δεν μπορούσε να υπάρξει μια «μισή συμμετοχή» στα βασιλικά καθήκοντα. Έτσι, ένα χρόνο αργότερα, επιβεβαιώθηκε ότι το ζευγάρι δεν θα επέστρεφε στους επίσημους ρόλους του.

Οι σχέσεις επιβαρύνθηκαν περαιτέρω μετά τη συνέντευξη στον Όπρα Γουίνφρεϊ το 2021, το ντοκιμαντέρ «Harry & Meghan» και την αυτοβιογραφία του Χάρι, «Spare». Σύμφωνα με τη βασιλική βιογράφο Σάλι Μπέντελ Σμιθ, το βασικό πρόβλημα παραμένει η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών, ιδιαίτερα με τον Βασιλιάς Κάρολος Γ΄ και τον Πρίγκιπας Ουίλιαμ.

Ο Χάρι αναφέρθηκε επίσης στην επιθυμία του για επανασύνδεση με την οικογένειά του, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη απώλεια της νομικής του μάχης σχετικά με την ασφάλειά του στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Θα ήθελα πολύ να υπάρξει συμφιλίωση. Δεν έχει νόημα να συνεχίζεται αυτή η σύγκρουση», δήλωσε, προσθέτοντας με νόημα: «Η ζωή είναι πολύτιμη. Δεν ξέρω πόσο καιρό έχει ακόμη ο πατέρας μου», αναφερόμενος στην περιπέτεια υγείας του βασιλιά.

Παρά τις εντάσεις, ο Χάρι και η Μέγκαν συνεχίζουν το φιλανθρωπικό τους έργο μέσω του οργανισμού Archewell Foundation, εστιάζοντας σε θέματα όπως η ψυχική υγεία, τα δικαιώματα των γυναικών και η στήριξη των ενόπλων δυνάμεων.

Η τοποθέτησή του αναδεικνύει μια νέα πραγματικότητα: μπορεί να μην είναι πλέον «ενεργό» μέλος της μοναρχίας, αλλά επιμένει ότι η ταυτότητά του ως μέλος της βασιλικής οικογένειας παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του.